بعد فوز الرجاء المغربي على الاتحاد السعودي .. نهائي البطولة العربية يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #نهائي_البطولة_العربية بعد فوز الرجاء المغربي على فريق الاتحاد السعودي.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي " ابطال ماقصرو لاعبين الاتحاد مبروك الرجاء هاردلك للاتحاد #نهايي_البطوله_العربيه " و "‏مباراة في غاية الروعة لم نعهدها من زماااان ، الليلة اصبحت ‎#جماهير_الانديه_السعوديه جمهور واحدا للاتحاد ، نشكر ‎#العميد على ماقدم في هذه البطولة وفِي هذه المباراة وحظ اوفر في المقبلات ولا ننسى ان نبارك لنادي ‎#الرجاء_المغربي هذه البطولة #الرجاء_الاتحاد #نهائي_البطولة_العربية ".



وفاز الرجاء على الاتحاد السعودي السعودي بضربات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بأربعة أهداف لمثلهما.

أحداث مباراة الرجاء والاتحاد

أحرز برونو هنريكي هدف التقدم لصالح اتحاد جدة فى الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، ثم أدرك إلياس حداد التعادل للرجاء البيضاوى بعدها بدقيقة.

قبل أن ينجح محمود بنحليب فى تسجيل الهدف الثانى للفريق المغربى بالدقيقة 13 من زمن المباراة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الفريق السعودي ترجمها روماريو ريكاردو دا سيلفا لهدف ثاني من نقطة الجزاء على يسار أنس الزنيتي حارس مرمى فريق الرجاء ليسجل هدف التعادل.

ورد فريق الرجاء سريعا بالهدف الثالث من تسديدة من زكريا الوردي من خارج منطقة الجزاء ارتطمت الكرة بالمدافع وتغير اتجاها لتسكن الشباك.

وسجل سفيان رحيمي الهدف الرابع للرجاء، لكن رومارينيو سجل هدفين متتاليين للفريق السعودي في الدقيقتين 53، 64، لينتهي اللقاء بالتعادل 4-4.

وفي ضربات الجزاء، أهدر برونو هنريكي للاتحاد، فيما سجل سفيان رحيمي للرجاء.

وسجل رومارينيو للاتحاد، ورد عليه محمد زريدة بالتسجيل للرجاء.

وسجل كورونادو للاتحاد، فيما أهدر عبد الإله مدكور للرجاء

وتصدى أنس الزنيتي لضربة فهد المولد لاعب الاتحاد، فيما سجل عبد الإله الحافيظي للرجاء.

وسجل عبد الإله المالكي للاتحاد، كما سجل عمر عرجون للرجاء، ليهدي فريقه اللقب

