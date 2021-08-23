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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجمهور فاجأنا.. ناقدة: كانت هناك تخوفات من عدم عودة السينما

لقطة من فيلم
لقطة من فيلم

قالت الناقدة الفنية دعاء حلمي ، إن هناك تنوعا في موضوعات الأفلام في السينما ، الفترة الحالية ، معقبة : " أخيرا وبعد فترة كورونا وحالة التشاؤم الإقبال رجع مجددا على السينما " .

وأضافت الناقدة الفنية ، دعاء حلمي ، عبر " سكايب " لـ برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى ، أن التخوفات من أن تصبح السينما " موضة قديمة " بعد أمة كورونا تزايدت ، وخاصة بعد ظهور المنصات الإلكترونية ، متابعة أن طقس السينما أثبتت أن مازال مستمر " .

وأشارت الناقدة الفنية إلى أن مصر تقارب من إيراداتها الفنية للسينما ، ما قبل كورونا ، وهناك أفلام وشكت على الاقتراب من إيرادات عالية .

وتابعت " حلمي " : مستوى الصورة أصبح مليء بالإبداع ، وعنصر الإخراج والجرافيك أصبح رائع ، ومستوى الصورة أصبح يعطي مؤشرا للمنافسة بالخارج .

وأردفت : كان عندي أزمة مع شباب البطولة ، وبقا عندنا مواصفات للبطل العادي ، اللي شبه أغلبية الشباب .
 

السينما الناقدة الفنية دعاء حلمي كورونا اخبار التوك شو السينما المصرية

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