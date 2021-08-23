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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جثمان والدة أحمد حسن من مسجد السلام بمغاغة.. وهشام حنفي أول الحاضرين

مسجد السلام بمغاغه
مسجد السلام بمغاغه

يبدأ تشييع جنازة والدة أحمد حسن عميد لاعبي العالم وقائد المنتخب المصري لكرة القدم من مسجد السلام لمدينة مغاغة شمال المنيا بعد قليل، وكان من أول الحضور الكابتن هشام حنفي نجم النادي الأهلي.

وأعلن أحمد حسن تفاصيل تلقى العزاء في والدته، والتى توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وكتب الصقر عبر حسابه على فيسبوك: إن شاء الله عزاء المغفور لها بإذن الله والدتي الحبيبة اليوم الاثنين بالسرادق المقام بمنزل الأسرة في مدينة مغاغة بالمنيا ومساء يوم الاثنين.

وقال أحمد حسن عبر حسابه: "إن العين لاتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. ماتت التي كان يكرمني الله من أجلها .. رحلت التي كان تدعو لي فيسترني الله من أجلها .. رحلت من كانت تدعو لي فيرزقني الله..  خير الدنيا والآخرة..  رحلت الأمن والأمان اللهم ارزقها الفردوس الأعلى من الجنة واجعل قبرها روضة من رياض الجنة".

وكشفت المصادر أن والدة أحمد حسن كانت تعاني من مرض أتعبها خلال الأيام الماضية وكان يرافقها نجم منتخب مصر طوال الماضيه

الأهلى النادي الأهلي منتخب مصر كرة القدم جنازة أحمد حسن هشام حنفي تشييع جنازة عميد حسن الساعات الأولى

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