جامعة الإسكندرية تنشر 87 بحثا بمجلات منصة سكوبس العالمية في أسبوع

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة قاموا يوم الأثنين 23 أغسطس بنشر 87 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة “سكوبس‏“‏ العالمية، وهو تقريباً ضعف عدد الأبحاث المنشورة الأسبوع الماضي.



وأوضح رئيس رئيس جامعة الإسكندرية أن نتائج هذا الأسبوع قد أظهرت أن النشر الدولى كان جيدًا (87 بحث) فى مجال العلوم الأساسية (33%) تفاصيلها كالتالي: علوم البيئة (11%)، فالكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (7.9%)، وعلوم الحاسب (5.5%)، الكيمياء (4.9%)، والرياضيات (3.7%) يلي العلوم الأساسية العلوم الطبية (12.2%)، ثم الهندسة (12.2%)، ثم الزراعة والعلوم البيولوجية (8.5%)، وعلوم المواد (6.1%)، فالصيدلانيات وعلوم السموم (3.7%).

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وأشاررئيس جامعة الإسكندرية أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاون دولى واضح فى إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة أشتركت مع مصر فى النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية (17 بحث)، فالولايات المتحدة الأمريكية (10 أبحاث)، تلتها المملكة المتحدة والهند ونيجيريا (5 أبحاث) لكل منهم، فالصين وجنوب أفريقيا وغانا وباكستان والأمارات المتحدة وقطر (4 أبحاث) لكل منهم، وغيرهم من دول العالم.

وكانت أكثر الأبحاث المنشورة مع مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وجامعة عين شمس، وجامعة القاهرة، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة الطائف، وجامعة الإمام بن فيصل، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وغيرهم من الجامعات.



من جانبه هنأ د. قنصوة الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة فى كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.