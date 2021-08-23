صبحي يكرم وكيل وزارة الشباب بـ الإسكندرية في مهرجان دوري التميز

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أمس الأحد، الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، بالإضافة إلى مديري إدارة التخطيط والمتابعة وإدارة الرياضة وفرع شباب المنتزه ومدير مركز شباب الحرية ومدير مركز شباب بهيج، وذلك على هامش مهرجان دوري التميز ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، والذي تنفذه الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالوزارة للعام الثالث على التوالي؛ لاختيار أفضل العاملين المتميزين داخل ديوان الوزارة، ومديريات الشباب والرياضة، والإدارات الفرعية، ومراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تحفيز روح التنافس والتميز، وتطوير ثقافة العمل الحكومي، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة، والمساهمة في تنمية القدرات البشرية من خلال تدعيم ثقافة التميز.

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وأضاف البيان الصادر عن المديرية اليوم، أن مهرجان دوري التميز ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ الذي نادي بمدينة السادس من أكتوبر، حيث بدأت فعالياته بمشي وجرى للمكرمين، وتم التقاط صور تذكاريه بالزى الرياضي للمكرمين مع وزير الشباب والرياضة، وعرض فيلم تسجيلي، وعرض تقرير حول فعاليات دوري التميز، ومراسم تكريم المتميزين، وعروض فنية متنوعة.

وأشار إلى أن المهرجان أقيم بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة والعاملين المتميزين الذين تم اختيارهم من قبل لجان التحكيم كأفضل نماذج في نسخة دوري التميز ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، عن سعادتها بهذا التكريم ووجهت الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم والذي تجسم في هذا التكريم الذي تحصل عليه الإسكندرية للعام الثالث على التوالي.