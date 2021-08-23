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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

معروف حكمًا لمواجهة الزمالك والإنتاج الحربي فى الدوري

محمد معروف
محمد معروف

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام في التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي.

ويتكون طاقم التحكيم من:
محمد معروف حكما للساحة 
هشام طلب مساعدا أول 
أحمد بكر مساعدا ثانيا
محمد نهاد حكم رابعا 
وائل فرحان حكم فيديو 
صبري إبراهيم حكم مساعد فيديو.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٧٦ نقطة، حيث يحتاج الأبيض إلى الفوز في مواجهة الإنتاج من أجل التتويج بالبطولة.

اتحاد الكرة مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي الدوري الممتاز استاد الدفاع الجوى حمد معروف

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