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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي زين يتألق من تدريبات برشلونة الإسباني لكرة اليد

علي زين
علي زين

نشر علي زين، لاعب المنتخب المصري  لكرة اليد، صورة له مع فريقه الجديد، برشلونة الإسباني، قادما من نادي الشارقة الإماراتي. 
 

وظهر علي زين، وهو يمارس التمارين الرياضية داخل نادي برشلونة، استعدادا للموسم الجديد لكرة اليد بإسبانيا، وعلق عليها: "بداية جديدة".

 

وأعلن برشلونة في وقت سابق، ضم اللاعب المصري إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد.

 

ونشر الموقع الرسمي للنادي الكتالوني، صورًا لصفقات الفريق الأربعة الجديدة بالإضافة للمدرب الجديد كارلوس أورتيجا.

 

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، ضم علي زين لاعب فريق كرة اليد بنادي الشارقة الاماراتي.

 

وفي بيان رسمي اشاد فريق برشلونة بقدرات نجمنا المصري علي زين قائلا : علي زين ، اللاعب المصري البالغ من العمر 30 عامًا ، القادم من منطقة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة ، سيكون أحدث إضافة لبرشلونة في كرة اليد، وقَّع الظهير الأيسر لموسم واحد مع خيار لمدة ثانية.

 

وأضاف البيان : سيكون اللاعب الذي يبلغ طوله 1.93 مترًا ثالث صفقة لبرشلونة في 2021/ 2022 بعد التعاقد مع أنجيل فرنانديز وليو ماسيل".

 

وأكمل بيان برشلونة :  الدولي المصري لديه مسيرة طويلة لعب فيها في بلاده (الأهلي)، في تونس (النجم الرياضي للساحل) وفي فرنسا (Pays D’Aix Université Club) ، آخر ثلاثة مواسم لعب فيها بالإمارات العربية المتحدة.

 

وأوضح برشلونة : علي زين هو اللاعب الذي سيسمح له بالحصول على مزيد من العمق في مركز الظهير الأيسر سواء في الهجوم أو الدفاع لأنه مدافع جد ، وفي الهجوم لديه تسديدة قوية مع القدرة على التهديف،  شارك في نسختين من نهائيات كأس العالم في مصر عام 2021 وفي ألمانيا / الدنمارك عام 2019.

 

كان نادي الشارقة الإماراتي، أعلن بيع لاعب فريق كرة اليد، المصري علي زين لنادي برشلونة الإسباني.

 

ونشر نادي الشارقة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر تغريدة جاء فيها:"الشارقة يوافق على عرض نادي برشلونة الأسباني للتعاقد مع لاعبه النجم المصري علي زين العابدين".

 

وساهم علي زين في احتلال منتخب مصر المركز السابع في بطولة العالم الأخيرة والتي أقيمت على الأراضي المصرية.

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