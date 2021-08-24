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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من جديد .. نيران المدفعية تشعل مزارع شبعا اللبنانية

قذائف - ارشيفي
قذائف - ارشيفي

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية  بسماع أصوات قذائف مدفعية ثقيلة من داخل مزارع شبعا المحتلة يتردد صداها حتى القرى المحاذية ، لافتة إلى أنه  يُرجح أنها ناتجة من مناورة يجريها جيش العدو.

 

وكان حزب الله اللبناني في وقت سابق استهدف موقعاً إسرائيليّاً في مزارع شبعا ردّاً على الغارات الإسرائيلية.

 

وأكد الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 15 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان وتم اعتراض أغلبها.

 

وأفاد الإعلام اللبناني أن أهالي بعض القرى الحدودية اللبنانية نزحوا بعد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.


 

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وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في حاصبيا والعرقوب مؤكدة إطلاق صواريخ من مرتفعات جبل الشيخ على إسرائيل.

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف مواقع في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ.

 

وأفادت معلومات لصحيفة "النهار" اللبنانية أن "حزب الله" استهدف موقعاً إسرائيليّاً في مزارع شبعا رداًّ على الغارات الإسرائيلية في لبنان.

 

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن إنطلاق صفّارات الإنذار من الصواريخ، في شمال الإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة.

 

ونقلت "رويترز" عن راديو الجيش الإسرائيلي أنّ الجيش أطلق نيران المدفعية على جنوب لبنان ردّاً على إطلاق صواريخ.

 

وأكدت معلومات الـMTV انّ "أوامر أعطيت لليونيفيل بالنزول الى الملاجئ بعد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي المحتلّة".

 

كما كشفت المعلومات عن تسجيل حركة نزوح من قرى كفرشوبا والهباريّة وكفرحمام وراشيا الفخار وشبعا بعد إطلاق صواريخ من وادي الهباريّة باتجاه الأراضي المحتلة

لبنان إسرائيل صواريخ الجيش الإسرائيلي مزارع شبعا

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