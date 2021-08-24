برلمانية: "حياة كريمة" عنوان لقائد مصر الرئيس السيسي الذي يحترم شعبه

وجهت النائبة الدكتورة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، الشكر والتقدير إلى اللواء "هشام أمنه" محافظ البحيرة، والى المنطقة الشمالية العسكرية، ودعمهم واهتمامهم بتنفيذ المشروع القومي "حياة كريمة" بالمحافظة، على أكمل وجه،، وتذليل أي عقبات قد تواجه القائمين علي تنفيذ تلك المبادرة، لافته الي ان المحافظ اللواء هشام أمنه يعتبر تلك المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة أهالي محافظة البحيرة بكافة قطاعاته وفئاته المجتمعية،بعد اعلان القيادة السياسية عن الجمهورية الجديدة، التي هى نتاج وعد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحث المواطنين إلى المشروع قومي الذى يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في البحيرة.

وقالت النائبة الدكتورة امل زكريا قطب، إن المباردة تعد من أكبر المشاريع على مستوى العالم.. «كأيقونة الجمهورية الجديدة» من تطوير البنية التحتية والتنمية وتلاحم الأجهزة التنفيذية والمجتمعية لنجاح المباردة الرئاسية التى أحدثت طفرة غير مسبوقة داخل قرى ومراكز محافظة البحيرة، بعد سنوات عجاف من الأهمال والتهميش والعشوائية التي قضت علي ملاحم المحافظة التاريخية، مؤكدة أن المبادرة تعمل في المقام الأول علي توفير حياة كريمة ملائمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات في الجمهورية الجديدة.



وقالت النائبة أمل زكريا قطب في بيان صحفي لها اليوم، إن حياة كريمة مبادرة رئاسية قومية تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، كما أنها تهدف التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، فضلا عن الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، بالاضافة الي توفير فرص عمل مناسبة للشباب والفتيات وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم، كما أن المشروع القومي حياة كريمية يعتمد علي تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لجميع أهالينا بالقري والنجوع والمراكز بريف وصعيد مصر.

وتابعت، سيكون عنوان إطلاقها الحقيقي هو هذا المشروع العملاق وغيره من المشروعات القومية التي تنفذ اليوم على أرض مصر، والتي تغطي ربوع الجمهورية بأكملها، سواء ما يتعلق بالمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها في المناطق الصحراوية، أو عبر تطوير المناطق القائمة، والتي كانت تعاني من الإهمال لعشرات السنين، وعدم التركيز في عملية التنمية لها، مؤكدة أن الدولة المصرية نفذت ولا تزال تنفذ على مدار السنوات السبع الماضية العديد من المشروعات القومية، تجاوزت تكلفتها 6 تريليونات جنيه، أسهمت جميعها في تعزيز القدرة على البدء في تحقيق التنمية المستدامة للريف المصري، ضمن مبادرة «حياة كريمة».