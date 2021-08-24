تحرير 23 محضرا في حملة تموينية وردع مخالفين في الغربية

شكلت مديرية التموين في الغربية، حملة تموينية مكبرة صباح اليوم، أسفرت عن تحرير 23 محضر مختلف .



أكد محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين بالغربية أنه تم ضبط ٥٠٠ كجم حواوشي بإحدى المصانع وتم التحفظ عليهم وذلك بمرافقة أطباء البيطري بالمديرية وَبِنَاءَا على التقرير الصادر منهم، كما تم تحرير عدد 1 محضر اشتباه في الصلاحية وعدم وجود علامة تجارية وممارسة نشاط دون ترخيص من الجهات المختصة، عدد 1 محضر حيازة سلع دون بيانات واشتباه في الصلاحية لعدد ٨ عبوة عسل نحل العبوة ١ كيلو جرام، بالإضافة إلى تحرير عدد ١ محضر لمطعم وذلك لاستخدامه عدد ٣ أسطوانات منزلية في غير الغرض المخصص لها.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق للتأكد من توفير كافة السلع للمواطنين.

كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد ٨ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار الحرة، عدد ٦محاضر لبقالي التموين لعدم الالتزام بالمواعيد الرسمية وتحرير محضر لعدم الالتزام بالتعليمات لفرع العجيزي، تحرير ٤ محاضر لمخابز تنوعت بين تحرير عدد ٢ محضر إثبات حالة مواصفات، عدد ٢ محضر نظافة.

محافظ الغربية: تحرير 23 محضر في حملة تموينية وردع مخالفين

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