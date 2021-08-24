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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باتشيكو يهنئ الزمالك بالتتويج بالدوري المصري

الزمالك
الزمالك

وجه جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك التهنئة للاعبي الفريق عقب التتويج بلقب الدوري للموسم الحالي 2020-2021 وللمرة الـ 13 في تاريخه بعد هزيمة الإنتاج الحربي بثنائية نظيفه في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري.

وقال باتشيكو في تصريحات لبرنامج “ أوضة اللبس” المذاع عبر فضائية “ النهار”،:"الف مبروك للزمالك وجماهيره، انا فقط شخص من ضمن أشخاص عديدة كانت السبب وراء تتويج الزمالك بلقب الدوري اليوم.

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 13  في تاريخه عقب تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الإنتاج الحربي وتمكن لاعبو الزمالك من التخلص من كافة الهجمات والحفاظ على شباكهم .

وفي الدقيقة الـ6  وإحراز  أحمد سيد زيزو الهدف الأول في شباك الإنتاج الحربي من خلال تمريرة رائعة من أشرف بنشرقي من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة قوية لتسكن الشباك .
وشهدت الدقيقة الـ 12 توقف المباراة لمراجعة محمد معروف حكم المباراة تقنية الفيديو بعد مطالبة لاعبي الإنتاج الحربي بوجود لمسة يد على أحد لاعبي الزمالك، ولكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو أمر باستئناف المباراة دون احتساب ركلة جزاء .

 

وأهدر لاعبو الزمالك العديد من الفرص التي كادت أن تنهي المباراة مبكرا .

وفي الدقيقة 20 شهدت المباراة انحصار الكرة بين الفريقين دون تشكيل خطورة على مرمى الفريقين .

وفي الدقيقة 43  تمكن أشرف بنشرقي من وضع كرة عرضية من جهة اليسار لقابلها الونش برأسة من على حدود منطثة الــ 6 ياردات لتمر أعلي العارضة.

وفي الدقيقة 45 أشهر محمد معروف حكم المباراة البطاقة الصفراء  للاعب الإنتاج الحربي مصطفي البدري بعد تدحل عنيف تجاه أحمد سيد زيزو .

 

وشهدت أحداث الشوط الثاني ضغط هجومي من قبل لاعبي الزمالك من أجل إحراز الهدف الثاني حيث أهدر أحمد سيد زيزو فرصة حقيقة في الدقيقة 54 من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتمر بجوار القائم الأيمن بقليل.
وفي الدقيقة 88 أحرز أشرف بن شرقي  الهدف الثاني في شباك الإنتاج الحربي من خلال إستقبال عرضية ليتمكن من تسجيلها برأسيه قوية لتسكن الشباك .

وفي الدقيقة 94أهدرطارق حامد الهدف الثالث من خلال ركلة جزاء

ويواجه نادي الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري .

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 79 نقطة .

 

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

وجاء التشكيل كالتالي: 
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.


خط الدفاع : محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.


خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.


خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

 

بينما خاض الإنتاج الحربي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد عصام الغندور


خط الدفاع : محمد عبد الفتاح تاحا – محمد عبد الرازق بازوكا – إسلام جابر  – علاء سلامة


خط الوسط: غنام محمد – حميد ماو – محمد إبراهيم اسماعيل   – حسن ياسين


خط الهجوم: امادو نياس - مصطفى بدري
 

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