حسين لبيب: حققنا طموح جماهير الزمالك.. ولدينا أفضل اللاعبين في مصر

عبَّر حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته البالغة بتتويج الفارس الأبيض بلقب الدوري العام هذا الموسم، عقب الفوز على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة، وحسم اللقب الثالث عشر للدوري العام.

وقال لبيب، في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق: حققنا لقبا مستحقا، فالزمالك متصدر ترتيب الدوري العام منذ الأسبوع الأول لانطلاق المسابقة ، واستحق التتويج باللقب عن جدارة ، وسعداء لما حققناه من طموحات ترضي جماهير القلعة البيضاء.

واختتم لبيب: الزمالك لديه أفضل اللاعبين في الدوري المصري هذا الموسم ، أتوجه بالشكر إليهم جميعاً بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ومعاونيه بعد هذا الإنجاز الكبير.

واحتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الجماهير المتواجدة باستاد الدفاع الجوي عقب التتويج بالدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه بعد هزيمة الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه عقب تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الإنتاج الحربي وتمكن لاعبو الزمالك من التخلص من كافة الهجمات والحفاظ على شباكهم .

وفي الدقيقة الـ6 أحرز أحمد سيد زيزو الهدف الأول في شباك الإنتاج الحربي من خلال تمريرة رائعة من أشرف بنشرقي من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة قوية لتسكن الشباك .

وشهدت الدقيقة الـ 12 توقف المباراة لمراجعة محمد معروف حكم المباراة تقنية الفيديو بعد مطالبة لاعبي الإنتاج الحربي بوجود لمسة يد على أحد لاعبي الزمالك، ولكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو أمر باستئناف المباراة دون احتساب ركلة جزاء .

وأهدر لاعبو الزمالك العديد من الفرص التي كادت أن تنهي المباراة مبكرا .

وفي الدقيقة 20 شهدت المباراة انحصار الكرة بين الفريقين دون تشكيل خطورة على مرمى الفريقين .

وفي الدقيقة 43 تمكن أشرف بنشرقي من وضع كرة عرضية من جهة اليسار لقابلها الونش برأسة من على حدود منطثة الــ 6 ياردات لتمر أعلي العارضة.

وفي الدقيقة 45 أشهر محمد معروف حكم المباراة البطاقة الصفراء للاعب الإنتاج الحربي مصطفي البدري بعد تدحل عنيف تجاه أحمد سيد زيزو .

وشهدت أحداث الشوط الثاني ضغطا هجوميا من قبل لاعبي الزمالك من أجل إحراز الهدف الثاني حيث أهدر أحمد سيد زيزو فرصة حقيقة في الدقيقة 54 من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتمر بجوار القائم الأيمن بقليل.



وفي الدقيقة 88 أحرز أشرف بن شرقي الهدف الثاني في شباك الإنتاج الحربي من خلال إستقبال عرضية ليتمكن من تسجيلها برأسيه قوية لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 94أهدرطارق حامد الهدف الثالث من خلال ركلة جزاء.

ويواجه نادي الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري .

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 79 نقطة .