عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحث عن جثة طالب ثانوية غرق في نهر النيل بكفر الشيخ

البحث عن الشاب الغريق
البحث عن الشاب الغريق

تواصل قوات الإنقاذ النهري بمحافظة كفر الشيخ، جهودها المكثفة للبحث عن طالب بالمرحلة الثانوية تعرض للغرق بنهر النيل بنطاق قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته، فور علمه بالواقعة، بالبحث عن جثمان «أحمد.ع»، 17 عاماً، طالب بالمرحلة الثانوية، من أهالي قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس.

علي صبري أميناً عاماً لجامعة كفر الشيخ

شباب كفر الشيخ يشارك في برنامج «دورنا» لتنفيذ المبادرات المجتمعية وإعداد المدربين

وقدم محافظ كفر الشيخ، الشكر لأهالي القرية وشبابها على جهودهم المضنية في البحث عن جثمان الشاب رحمه الله، مكلفاً فرقة الإنقاذ النهري بالبحث عنه وانتشاله لدفنه إلى مثواه الأخير.

كما كلف محافظ كفر الشيخ، ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالتوجه إلى موقع الحادث والتواجد بين الأهالي، وتوفير كل احتياجاتهم، والمتابعة مع فرقة الإنقاذ النهري.

محافظة كفر الشيخ كفر الشيخ غرق جمال نور الدين جثة

موضوعات متعلقة

علي صبري أميناً عاماً لجامعة كفر الشيخ

شباب كفر الشيخ يشارك في برنامج «دورنا» لتنفيذ المبادرات المجتمعية وإعداد المدربين

لمدة عام.. تكليف «عفاف عاشور» بالعمل مديراً لأملاك كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية مجانية بقرية «منية المرشد»| شاهد

تسليم وثائق أمان للصيادين من العمالة غير المنتظمة بـ كفر الشيخ|صور

26 موقعاً لتلقي 59 ألفاً و612 معلماً لقاح كورونا في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والمهنية

شاهد .. المجلس القومي يواصل حملاته التوعوية بصحة المرأة في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

عمرو خطاب: ليس من حق مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي بيعها أو تأجيرها|فيديو

زياد كحيل يودع سباق 200 متر بمنافسات السباحة في دورة الألعاب البارالمبية

يمنى دحروج : الاحتضان مسئولية مش تريند.. وهذا هو سر تدشين حملتي|فيديو

آية أيمن تودع سباق 50 متر في منافسات السباحة بدورة الألعاب البارالمبية

6 لاعبين يحققون لقب الدوري المصري للمرة الثانية في تاريخهم مع الزمالك

لماذا زار عضوان في الكونجرس الأمريكي مطار كابول بشكل مفاجئ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تتويج الزمالك بالدوري

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي بإستاد الجونة

اشتراك تأميني لا يقل عن 20 عاما..شروط المعاش المبكر فى قانون التأمينات الجديد

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

شروط عودة المقيمين إلى السعودية بعد فتح الطيران بين مصر والمملكة

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

تدريبات جوية بين مصر وفرنسا بمشاركة طائرات متعددة المهام.. صور

فيديو

فيديو جراف| احذرها.. أخطاء تؤدى لاختراقك أثناء استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت

محمد نجيب يسجل الهدف الأول للجونة في شباك الأهلي .. فيديو

زيزو يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الإنتاج الحربي .. فيديو

لم أكن أحبه.. منى زكي تكشف أسرارا لأول مرة عن أحمد حلمي

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ