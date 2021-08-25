البحث عن جثة طالب ثانوية غرق في نهر النيل بكفر الشيخ

تواصل قوات الإنقاذ النهري بمحافظة كفر الشيخ، جهودها المكثفة للبحث عن طالب بالمرحلة الثانوية تعرض للغرق بنهر النيل بنطاق قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته، فور علمه بالواقعة، بالبحث عن جثمان «أحمد.ع»، 17 عاماً، طالب بالمرحلة الثانوية، من أهالي قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس.

وقدم محافظ كفر الشيخ، الشكر لأهالي القرية وشبابها على جهودهم المضنية في البحث عن جثمان الشاب رحمه الله، مكلفاً فرقة الإنقاذ النهري بالبحث عنه وانتشاله لدفنه إلى مثواه الأخير.

كما كلف محافظ كفر الشيخ، ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالتوجه إلى موقع الحادث والتواجد بين الأهالي، وتوفير كل احتياجاتهم، والمتابعة مع فرقة الإنقاذ النهري.