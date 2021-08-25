إعدام أغذية منتهية الصلاحية في أسواق مدينة العريش

نفذت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، حملة مكبرة شملت عددًا من المحال التجارية بأسواق مدينة العريش بسيناء تم خلالها تحرير 12 محضرًا وإعدام 50 كيلو أغذية منتهية الصلاحية وبها فساد ظاهرى .



وأعلنت الإدارة، إلى أنه تم تشكيل حملة من مراقبي عام أغذية العريش بالمديرية برئاسة عرفات موسى، حيث تم المرور على 7 محلات بمدينة العريش، وتحرير 7 محاضر للقرار 97 لسنة 67 لعدم وجود شهادات صحية وتحرير عدد 5 محاضر للقرار 96 لسنه 67 لعدم نظافة المنشأة.

الفحص في المعامل

وقال عرفت موسي، إنه تم سحب 15 عينة للفحص فى المعامل للصلاحية وإعدام 50 كيلو أغذية منتهية الصلاحية وبها فساد ظاهرى كما تم عمل تثقيف صحى للعاملين المشتغلين بالأغذية.