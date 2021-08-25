عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

صدى البلد

للأسف أصبحت الثانوية الكابوس الأكبر لدى أغلب البيوت المصرية
ويستمر التوتر ليصل إلى نهايته مع إعلان النتيجة ، حالة من الحزن والارتباك تصيب الأسر المصرية ومن فيها ، 
المجموع والكلية والقدرات أهم نقاط البحث حاليا على محركات البحث، .
الرأي العام في تلك اللحظات يوحي بان الجميع أن غير راض عن درجات مجموعه ، فالطلاب الذين أوشكوا على النهايات في تصيب أغلبهم حالة حزن لأنهم قد لا يصلون إلى كليات القمة المزعومة  التى ينشدونها وتحلم بها أسرهم ، ، وقد تضطر أسرهم إلى إلحاقهم بإحدى كليات القمة في الجامعات الخاصة ، بينما يبحث الطلاب ذوى المجموع الضعيف على مكان يقبل مجموعهم " أو تحاول الأسرة أن تلحقه بإحدى الجامعات أو المعاهد الخاصة.
علينا أن ندرك جيدا أن الزمان تغير كثيرا وأن كليات القمة هو مصطلح خاطئ ساعد على ترسيخه سلوكيات خاطئة في المجتمع
ينبغي على كل والدٍ أن يعلم أن ما قدره الله لولده كائن لامحالة وأن الأرزاق بيد الله تعالى، ومن الرزق الذي لا مدخل لأحد فيه مستوى تعليم ولده وذكائه ونبهاته وتفوقه 
هونوا على أنفسكم فالله يرزق الجميع ، وما الكلية سوى وسيلة لكسب الرزق، وليست هي كل الرزق
نصيحة لكل طالب اجتهد وذاكر وسهر تيقن أن الغد مشرق والمستقبل باسم لمن رضي بماقدره الله وفرح بعطاء الله
كثير من الطلبة يفكر في الانتحار بشكل أو بآخر عندما يخفق في الثانوية ويرسم له خياله أن صاحبك الذي تفوق عليك سيكون له من الشأن ما ليس لك ، في سبيل هذا قد يفكر الإنسان في التخلص من حياته حتى يهرب من الياس والقلق والاكتئاب
الأمر ليس هكذا، فأغلب المفكرين والمبدعين في زمننا الحاضر كانوا هواة لم يدر بذهن احدهم أنه سيحقق من الشهرة والثراء من خلال هوايته أو حرفته ما حقق
نجاحك فى أن تبحث وتكتشف رغباتك ومواهبك وقدراتك وأن تطورها وتنمى نفسك فيها ، انظر حولك وستجد مئات النماذج حققوا النجاح والتفوق المادى والمعنوى دون أن يكونوا ممن حصدوا أعلى الدرجات فى الثانوية العامة.
لاتشغل ذهنك كثيرا بما ستكون عليه بعد خمس سنين أو عشر سنين بل ينبغي أن تعمل من الآن على كسب المال من الحلال من خلال هواية او حرفة بسيطة، لم لا يتجه البعض لتعلم وإتقانفنون الجرافيك أو التصوير أو المونتاج ، لم لا يعملوا فيها ويحققوا فيها النجاحات ،لتحاول أن تصنع لنفسك عالمك الخاص بك
في تقرير صحفي كشف عن ثروة أغنى عشر شباب ف يالعالم ليس من بينهم من تخرج من كليات القمة المزعومة
منهم: مارك زوكربيرغ الذى يبلغ من العمر 30 عاما٬ وهو المؤسس الشريك لموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وصافى الثروة: 35. 9 مليار دولار
ومنهم : دستين موسكوفتز 30٬ عاماً الموظف الثالث بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صافى الثروة: 7. 7 مليار دولار
ومنهم :جان كوم38 ٬ عاماً الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لتطبيق واتساب للتراسل الفورى صافى الثروة: 7. 7 مليار دولار
كليات القمة وهم مزعوم صنعه البعض وعاشوا فيه في عصر أصبحت التكنولوجيا هي سيدة العالم والمتحكمة في اقتصاده وتجارته ومعلوماته
هونوا على أنفسكم وأطلقوا العنان لمواهبكم

ترشيحاتنا

مساعي دبلوماسية عمانية من القاهرة لجذب مزيد من الاستثمارات.. تفاصيل

"حرب أهلية".. رسالة عاجلة من الحريري لـ اللبنانيين

السجيني: قانون السايس لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية ولا إلزامية سداد المواطن 300 جنيه كما أشيع

دعاء لفك السحر والحسد .. ردده ينجيك الله من كل سوء

سحر السنباطي: نعمل على رفع وعي المجتمع بحقوق الطفل

متى تنخفض أسعار الطماطم والبطاطس بالأسواق؟ ..الفلاحين تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قائمة منتخب مصر.. البدري يستثني شكري وعادل من قاعدة الوجوه الجديدة بتصفيات المونديال

بعد ارتباط اسمه بالأهلي .. المقاولون العرب يحسم مصير رحيل عماد النحاس

رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

مصدر أمنى يوضح حقيقة غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي على المصري.. ترتيب الدوري المصري

أعظم تحصين من السحر والحسد .. ردده يوميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

فيديو

روحى كانت هتطلع ودخلت في غيبوبة.. حالة عادل الفار الصحية

لماذا قطعت الجزائر علاقاتها بالمغرب وما علاقة إسرائيل والإخوان ؟ "فيديو"

فيديو جراف.. حلق شعرها وربطها في السرير.. ابن يقسو على أمه

موجة حارة وشبورة ورياح.. توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

الهوية المصرية وثقافة أنا مصري

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ