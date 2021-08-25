د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

للأسف أصبحت الثانوية الكابوس الأكبر لدى أغلب البيوت المصرية

ويستمر التوتر ليصل إلى نهايته مع إعلان النتيجة ، حالة من الحزن والارتباك تصيب الأسر المصرية ومن فيها ،

المجموع والكلية والقدرات أهم نقاط البحث حاليا على محركات البحث، .

الرأي العام في تلك اللحظات يوحي بان الجميع أن غير راض عن درجات مجموعه ، فالطلاب الذين أوشكوا على النهايات في تصيب أغلبهم حالة حزن لأنهم قد لا يصلون إلى كليات القمة المزعومة التى ينشدونها وتحلم بها أسرهم ، ، وقد تضطر أسرهم إلى إلحاقهم بإحدى كليات القمة في الجامعات الخاصة ، بينما يبحث الطلاب ذوى المجموع الضعيف على مكان يقبل مجموعهم " أو تحاول الأسرة أن تلحقه بإحدى الجامعات أو المعاهد الخاصة.

علينا أن ندرك جيدا أن الزمان تغير كثيرا وأن كليات القمة هو مصطلح خاطئ ساعد على ترسيخه سلوكيات خاطئة في المجتمع

ينبغي على كل والدٍ أن يعلم أن ما قدره الله لولده كائن لامحالة وأن الأرزاق بيد الله تعالى، ومن الرزق الذي لا مدخل لأحد فيه مستوى تعليم ولده وذكائه ونبهاته وتفوقه

هونوا على أنفسكم فالله يرزق الجميع ، وما الكلية سوى وسيلة لكسب الرزق، وليست هي كل الرزق

نصيحة لكل طالب اجتهد وذاكر وسهر تيقن أن الغد مشرق والمستقبل باسم لمن رضي بماقدره الله وفرح بعطاء الله

كثير من الطلبة يفكر في الانتحار بشكل أو بآخر عندما يخفق في الثانوية ويرسم له خياله أن صاحبك الذي تفوق عليك سيكون له من الشأن ما ليس لك ، في سبيل هذا قد يفكر الإنسان في التخلص من حياته حتى يهرب من الياس والقلق والاكتئاب

الأمر ليس هكذا، فأغلب المفكرين والمبدعين في زمننا الحاضر كانوا هواة لم يدر بذهن احدهم أنه سيحقق من الشهرة والثراء من خلال هوايته أو حرفته ما حقق

نجاحك فى أن تبحث وتكتشف رغباتك ومواهبك وقدراتك وأن تطورها وتنمى نفسك فيها ، انظر حولك وستجد مئات النماذج حققوا النجاح والتفوق المادى والمعنوى دون أن يكونوا ممن حصدوا أعلى الدرجات فى الثانوية العامة.

لاتشغل ذهنك كثيرا بما ستكون عليه بعد خمس سنين أو عشر سنين بل ينبغي أن تعمل من الآن على كسب المال من الحلال من خلال هواية او حرفة بسيطة، لم لا يتجه البعض لتعلم وإتقانفنون الجرافيك أو التصوير أو المونتاج ، لم لا يعملوا فيها ويحققوا فيها النجاحات ،لتحاول أن تصنع لنفسك عالمك الخاص بك

في تقرير صحفي كشف عن ثروة أغنى عشر شباب ف يالعالم ليس من بينهم من تخرج من كليات القمة المزعومة

منهم: مارك زوكربيرغ الذى يبلغ من العمر 30 عاما٬ وهو المؤسس الشريك لموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وصافى الثروة: 35. 9 مليار دولار

ومنهم : دستين موسكوفتز 30٬ عاماً الموظف الثالث بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صافى الثروة: 7. 7 مليار دولار

ومنهم :جان كوم38 ٬ عاماً الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لتطبيق واتساب للتراسل الفورى صافى الثروة: 7. 7 مليار دولار

كليات القمة وهم مزعوم صنعه البعض وعاشوا فيه في عصر أصبحت التكنولوجيا هي سيدة العالم والمتحكمة في اقتصاده وتجارته ومعلوماته

هونوا على أنفسكم وأطلقوا العنان لمواهبكم