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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفعيل خدمات الطوارئ والسلامة في القصير خلال احتفالات يوم شم النسيم

صوره موضوعية
صوره موضوعية

قام اللواء ايهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، تحقيقاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر،بتفعيل غرفة العمليات الفرعية لمتابعة احتفالات يوم شم النسيم واعياد الربيع. تأكيداً على تحقيق الأمن والسلامة للمواطنين والزائرين، تم توفير جميع الخدمات الأساسية بما في ذلك الجهات الأمنية والمرورية ومرافق الإسعاف والمنقذين.

وفي هذا السياق، قامت الإدارات المختصة ولجان المتابعة بالوحدة المحلية بتنظيم وتوفير الخدمات الضرورية، بما في ذلك رفع المخلفات وتنظيمها في الأماكن المخصصة لها، بهدف تحقيق المظهر الحضاري والاستمتاع بالاحتفالات بأمان وراحة تامة.

تمثل هذه الإجراءات الاحترازية جزءاً من الجهود المبذولة لضمان سلامة الجميع خلال هذه المناسبة السنوية المهمة، وتبرز التزام السلطات المحلية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزوار في كل الأوقات وتحت أي ظروف. 

البحر الأحمر شم النسيم الغردقة اعياد الربيع محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الأحمر

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