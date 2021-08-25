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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خاص| الضرائب تبحث إطلاق الإيصال الإلكتروني و%15 حصيلة من الإيرادات للناتج المحلي

الضرائب
الضرائب

تستهدف مصلحة الضرائب المصرية مع العام المالي الجاري 2021 / 2022 رفع نسبة الضرائب العامة الموجهة إلى الإيرادات العامة للدولة بمعدل 15% علي الأقل من إجمالي الناتج المحلي.


وكشف الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية في تصريحات لـ صدي البلد، عن  اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة الضرائب و تقديم التيسيرات للممولين بإضافة إجراءات التوعية المستمرة بأهمية أداء الضرائب المستحقة عليهم لمعاونة الخزانة العامة علي تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستويات الخدمات العامة المقدمة لهم.

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قال " الجيار" إن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في اطلاق واعتماد الفاتورة الالكترونية، وتوعية الممولين بأهميتها والتسجيل فيها بالاضافة لطرق تقديمها، موضحا ان هذه المنظومة الجديدة تعد من أبرز إنجازات وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحصر المجتمع الضريبي ودمج منظومة الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي.


أشار " الجيار" إلي أن مصلحة الضرائب تعكف حاليا علي إطلاق الإيصال الإلكتروني بعد اكتمال الدراسات الخاصة به موضحا أن الإيصال الإلكتروني يتم إصداره من تاجر إلي مستهلك أو مصنع لمستهلك نهائي، موضحا أن المنظومة تتضمن حوافز جديدة للممولين من خلال الحصول علي نقاط خصم أو هدايا وجوائز عند تقديم الإيصال الإلكتروني، ضمن مبادرة " فاتورتك جايزتك" التي تطلقها  مصلحة الضرائب لتحفيز الممولين. 

اجراءات الضرائب الفاتورة الالكترونية القيادة السياسية اقتصاد مصر مال واعمال محسن الجيار

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