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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب :15 سبتمبر القادم أخر موعد لإنضمام الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين

الضرائب
الضرائب

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، أن يوم   15 سبتمبر القادم هو أخر موعد لإنضمام الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفى حالة عدم إلتزامها سيتم إحالتها إلى النيابة .


وأكدت مصلحة الضرائب، أنه بداية من يوم 1 أكتوبر القادم سيتم استبعاد ملفات  هذه الشركات من مركز كبار الممولين .


 وأكدت المصلحة أن  هذه المواعيد تعد مهلة أخيرة لهذه الشركات للإنضمام للمنظومة ، وأن هذا يعد تنبيهًا أخيرًا . 
 

وأعلن  رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية  أنه بعد انضمام ٢٢٠٠ شركة فإن 15 سبتمبر القادم هو آخر موعد لانضمام الشركات المتبقية المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وفى حالة عدم التزامها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، وإحالتها إلى النيابة  ، وأنه  اعتبارا من 1 أكتوبر القادم سيتم استبعاد ملفات هذه الشركات من مركز كبار الممولين،  وعودتها إلى المأموريات المختصة ، موضحًا  أن هذه المواعيد تعد مهلة أخيرة لهذه الشركات المتقاعسة للانضمام للمنظومة ، وأن هذا يعد تذكيرا أخيرًا لها .

 وطالب رئيس مصلحة الضرائب  الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة ، موضحاً أنه فى حالة عدم التزامهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإحالتها للنيابة كما سيتم استبعاد ملفاتها من مركز كبار الممولين.

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