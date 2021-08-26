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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هذه توجيهاته.. هيام فاروق: صندوق تكريم الشهداء يحظى باهتمام الرئيس السيسي مباشرة

صدى البلد

قالت هيام فاروق، نائبة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب والسياسين، إن صندوق تكريم الشهداء يحظى باهتمام الرئيس السيسي مباشرة، مشيرة إلى أن صندوق يتكفل بتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وأكدت هيام فاروق في مداخلة هاتفية على فضائية "تن"، أن الرئيس السيسي وجه بأن يقوم الصندوق بتكريم الشهداء والضحايا من أفراد القوات المسلحة، وأفراد قوات الشرطة، والمدنيين أيضاً.

وأضافت النائبة أن الصندوق يقوم بتوفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، بالإَضافة إلى كفالة استمرار الدراسة بالتعليم الخاص حتى الانتهاء.

وتابعت هيام فاروق أن صندوق تكريم الشهداء يعمل أيضاً على توفير فرص عمل لهم تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، ومنحهم الأولوية في مسابقات الدولة في التوظيف، وكذلك القطاع الخاص، وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لمن لا يتمته بتأمين صحي مناسب، وتوفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية لغير المشتركين، والدخول المجاني للمتحاف والحدائق والمتنزهات، وإتاحة استخدام وسائل المواصلات اللملوكة للدولة بكافة أنواعها بدفع 50% فقط.

 

صندوق تكريم الشهداء هيام فاروق الرئيس السيسي مجلس الشيوخ تنسيقية الأحزاب والسياسين

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