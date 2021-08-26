الطرق والكباري تزيل كتل جرانيت بطريق برنيس - مرسى علم

تمكنت الهيئة العامة للطرق والكباري فرع البحر الأحمر، أمس الأربعاء، من إزالة كتل جرانيت بالكيلو 51 طريق "برنيس/ مرسى علم"، بالإضافة إلى ترميم الحفر بالطريق، وذلك بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والأجهزة الأمنية.

كانت المنطقة التاسعة بهيئة الطرق والكباري، قد تلقت إخطارا بوجود كتل صخرية ملقاة على طريق "برنيس - مرسى علم" أدت إلى غلق حارة كاملة سقطت من إحدى سيارات نقل الرخام والجرانيت، بسبب إهمال بعض السائقين في تربيط وتأمين الحمولة.

فور تلقي الإشارة، تم توجيه المهندس التابع للهيئة الموجود بمرسى علم نحو الموقع للمعاينة والتأمين لحين وصول المعدات لإزالة الأحجار وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور و قسم شرطة و مجلس مدينة مرسى علم، وتم الإنتهاء من كافة الأعمال ( إزالة الصخور وترميم الحفر ) و فتح الطريق بالكامل أمام حركة المرور.