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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد نسانيس حدائق الأهرام.. قرود تثير ذعر أهالي ميت البيضا بالمنوفية.. ما قصتها؟

قرد ميت البيضا
قرد ميت البيضا

المشهد العام.. سيارة نقل حيوانات تابعة لإدارة الطب البيطري بالمنوفية، تسير على الطريق العام أمام قرية ميت البيضا التابعة لمركز الباجور في المنوفية، يشعر السائق بعطل في السيارة التي توقفت فجأة، يهبط منها لاستطلاع الأمر، ليكتشف هروب 25 قرد كان يحملهم بالسيارة، مما يصيبه بالذعر ويسارع بإبلاغ الجهات المختصة خاصة أن هروب القرود أصبح يذكرنا بأفلام السينما الأمريكية.


وفور أن علم أهالي قرية ميت البيضا بما حدث، سادت حالة من الذعر بين الأهالى، وبدأت الأخبار في التداول على نطاق واسع عقب ظهور "قردة" بين قريتى ميت العطف وميت البيضا، وتداول أهالي قرية ميت البيضاء بعض الفيديوهات يظهر فيها قرد يتجول على أشجار داخل القرية، و ظهر أحد القرود وسط الأراضي الزراعية بالقرية وسط حالة من الذعر بين الأهالي الذين أكدوا ظهور أكثر من قرد في أكثر من مكان بقريتي ميت العطف وميت البيضا.

قرد المنوفية

تحرك حكومي للقبض على القردة

بمجرد إبلاغ الجهات المختصة، انتقل فريق من الطب البيطرى التابع لإدارة الباجور، لمتابعة الواقعة، حيث لم يتم العثور على قردة في بداية الأمر، إلا أن حالة الذعر لم تنتهي، وطالب الأهالي بسرعة ضبط القرود الهاربة حتى لا يسود الذعر بين الأطفال خوفا عليهم من الأذى.


من جانبه، أعلن السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالمنوفية، عن تشكيل لجنة برئاسته للتحقيق في واقعة ظهور قرد صغير بقرية العطف التابعة للمركز أمس، وطارده الأهالي حتى تسلق شجر الكافور، مؤكدا أن اللجنة تشمل مدير الإدارة البيطرية بالباجور، وأطباء بيطريين، إضافة إلى قوة من رجال الشرطة، ونائب رئيس مدينة الباجور لشئون القرى، للتحري والبحث عن القرد.

تتبع أثر القرد
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ظهور قرود في قرية بالمنوفية وسط ذعر الأهالي.. شاهد

وأوضح عبد العال، أنه تم البحث وسؤال أهالي المنطقة التي شوهد فيها القرد ولم يتم العثور عليه نهائيا، وتم طمأنة الأهالي عن طريق الطب البيطري بعدم خطورته، فيما تم ترك خفر في المكان، كزيادة طمأنينة ورصد ظهوره مرة أخرى.

 

ضبط ٢٤ قرد والأخير حر طليق

ذكر أحد المسئولين بإدارة الطب البيطري بالمنوفية، أنه تمت السيطرة على الموقف بنسبة 90%، بالتعاون بين إدارة الطب البيطري ورجال الشرطة، والوحدات المحلية والأهالي، وتم الامساك ب٢٤ قرد هارب، ويتبقى قرد وحيد لا يزال هاربا، وجار الإمساك به لإعادته إلى مكانه، مشددا على عدم حدوث أي إصابات، وكل ما حدث هو تجمهر بعض الأهالي انتظارًا لنزول أحد القردة من فوق الشجر.

تعاون الجميع للامساك بالقرد

وأشار أحد أهالي قرية ميت البيضا، إلى أنه شاهد صباح أمس، قردة تسير على الطريق المحازي إلى حقله، وقام بإبلاغ أحد الخفراء بالقرية، خشية أن يقوم بأذى أطفال القرية الذين طاردوه طوال اليوم، مشددا على شعور الأهالي بالرعب خوفا على أطفالهم فقط.

نسناس حدائق الاهرام

مأساة أهالي حدائق الأهرام تتكرر

وكانت مجموعة من القردة، قد أثارت الفزع بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وانتشرت صور على مواقع التواصل، الاجتماعي تظهر "نسانيس" تتسلق أعلى شرفات المنازل، والتقط عدد من  السكان صورًا للقرود تقفز عبر البلكونات والأسوار للبحث عن الطعام، ما أثار رعب الأهالي من مشهد القرود الطليقة، وسط تساؤلات عن سبب انتشارها.
وشكلت محافظة الجيزة، لجنة من مديرية الطب البيطري وحديقة الحيوانات بالجيزة، لتتبع القرود الهاربة حرصًا على عدم تعرض المواطنين لأى أذى، وتبين أن أحد سكان منطقة حدائق الأهرام يهوى تربية النسانيس والقرود، واعتاد على هذا الأمر مثل تربية الكلاب والقطط، لكنّ اثنين من النسانيس استطاعا الهرب وخرجا من منزلهما وبدآ في رحلة تجول بمنطقة حدائق الأهرام، وجرت عمليات البحث عن القرود بالتنسيق والتعاون مع حديقة حيوان الجيزة، وحي الهرم لمحاولة الإمساك بها، بنشر مأكولات بهما مخدر، ليتمكنوا من الإمساك بها وإيداعها الحديقة، وهو ما تم في نهاية الأمر.

قرود 25 قرد قرية ميت البيضا قرد يتجول علي أشجار القردة نسانيس تتسلق أعلى شرفات المنازل المنوفية

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