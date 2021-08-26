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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تتسلم مليون جرعة من لقاح كورونا وتركيا تسحب قواتها من أفغانستان.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

الراي الكويتية: مطارات مصر جاهزة لعودة الرحلات مع الكويت
أمريكا وأستراليا تدعوان لمغادرة مطار كابول.. وبريطانيا تحذر من هجوم إرهابي
الجزائر.. تبون يجري تغييرات "واسعة" في صفوف المحافظين
الخارجية الليبية تدعو إلى اجتماع لتسوية الخلافات الجزائرية المغربية
البيت الأبيض: بايدن اطلع على خطط طوارئ للإجلاء من أفغانستان
روسيا: التهديد الإرهابي في أفغانستان لا يزال قائماً


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن وزير الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد أعلنت الوزارة تسلمت أول مليون جرعة من لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) المضاد لفيروس كورونا المصنع محلياً بعد إتمام مراحل الاختبارات.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر ملاحية مصرية قولها إن الجهات المعنية في مصر تستعد لاستئناف الرحلات مع الكويت في الاتجاهين، مضيفة: "المطارات جاهزة تمامًا لاستقبال الرحلات الآتية من الكويت، ومستعدة لإقلاع رحلات الشركات الكويتية والمصرية والعربية من مطارات مصر في اتجاه الكويت في انتظار قرار الكويت بموعد استئناف الرحلات، والقواعد المطلوب تطبيقها على الرحلات في الاتجاهين".

وقالت المصادر للـ"راي": "تلشركات المصرية، بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات من أجل إنهاء التصاريح الخاصة بالرحلات، سواء من الطيران المدني في مصر أو في الكويت، وأيضاً تسهيل مهمة الشركات الكويتية في استخراج التصاريح".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الأنباء" أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أجرى الأربعاء، تغييرات واسعة في سلك الولاة ”المحافظين“، شملت عدداً كبيراً من الأسماء الجديدة التي حلت محل أسماء أخرى تم إعفاؤها.

وأشارت "الجريدة" إلى أن وزارة الخارجية الليبية دعت إلى اجتماع لتسوية الخلافات الجزائرية المغربية، غداة إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط. وعبّرت وزارة الخارجية والتّعاون الدولي الليبية، التي ترأس الدورة الحالية لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، في بيان لها، عن "أسفها إلى ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمملكة المغربية".

دوليًا، قالت "القبس" إن أمريكا وأستراليا دعتا مواطنيهما، إلى مغادرة منطقة مطار كابول ونصحت بريطانيا بعدم السفر إلى أفغانستان، وذلك وسط حديث عن "تهديد كبير بوقوع هجوم إرهابي".

وأفادت "الوطن" بأن البيت الأبيض أعلن أن الرئيس جو بايدن اطلع على خطط طوارئ للإجلاء من أفغانستان، إضافة إلى الخطر الذي تشكله ولاية خراسان التابعة لتنظيم داعش.

وقالت "الأنباء" إن وزارة الدفاع التركية أعلنت أن الجيش التركي بدأ الجلاء عن أفغانستان، بعد أن طلبت حركة طالبان من تركيا مساعدة فنية لتشغيل مطار كابول، لكنها أصرت في نفس الوقت على انسحاب القوات التركية بالكامل لدى انقضاء مهلة محددة للمغادرة في نهاية أغسطس.

ونقلت "الوطن" عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن أمن المواطنين الروس في أفغانستان أولوية لبلاده، مشيراً إلى أنه تمّ اتخاذ جميع الإجراءات لتوفيره. وأضاف أن التهديد الإرهابي في أفغانستان كبير بسبب تواجد مقاتلي داعش، لافتاً إلى أن موسكو تراقب الوضع عن كثب، وأشار إلى أن خطر الإرهاب قائم.

 

مصر الكويت أفغانستان كورونا كابول أمريكا

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