لقاء الحسم.. «القاهرة» وأشرف زكي ينهيان أزمة الـ 100 ألف جنيه للتصوير بالشوارع

ملامح القاهرة، وشوارعها المزينة بالأنوار وكأنها عروس، أثارت الجدل في الساعات الأخيرة، بعد إعلان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرارًا بخصوص تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات المحافظة.

فقد قررت المحافظة تحصيل رسوم تصل إلى 100 ألف جنيه في اليوم مقابل التصوير في أماكن العاصمة المختلفة، القرار الذي وجد جدلاً واسعا في المجال الفني، وواجه رفضا شديدا في الوسط من من شركات الإنتاج ومصوري الإعلانات.

نقيب المهن التمثيلية يرد



لم يجد قرار محافظ القاهرة ترحيبا من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي تدخل متفقًا مع عدد من نواب البرلمان، وقاموا بالتنسيق مع المحافظ لإلغاء القرار ووضع ضوابط أخرى للرسوم.

رأي المحافظة

تحرص محافظة القاهرة على تحصيل مستحقاتها من التصوير السينمائي والاعلانات في شوارع القاهرة، بناءً عليه قامت بإصدار لائحة خاصة بتحصيل المبالغ المقررة بعد اعتمادها على النحو التالي:

- تحصل المحافظة رسوم بواقع 15 ألف جنيه في الساعة مقابل التصوير.

- وتحصل 100 ألف جنيه مقابل التصوير في اليوم الكامل.

وقررت الوزارة السماح بالتصوير في العاصمة بعد تحصيلها للمبالغ المقررة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة.

لقاء الحسم



توصلت جميع الأطراف إلى حل يرضيها بعد لقاء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والنائبة سها سعيد وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب.

بدورها، أكدت المحافظة دعمها الكامل لصناعة السينما وتقديرها لدور الفن والإعلاميين.

وكان الحل الأمثل الذي توصلوا إليه عقب الاجتماع هو وضع ضوابط للقيمة المالية المقرر حسب التصوير لأعمال تجارية أو إعلانية أو فنية، وذلك دعمًا من المحافظة لأعمال الفن والتصوير في نطاق العاصمة إيمانًا بدورهم في إبراز أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها مصر في الأعمال الفنية، والذي يدعم بدوره القطاع الاستثماري والسياحي.

من ناحيته، أكد نقيب المهن التمثيلية أن النقابة ليست ضد دفع رسوم على التصوير، ولكن يكون هناك تقنين على حسب العمل الفني، وقال: "أنا ضد إننا مندفعش فلوس، بالعكس نحن نستهلك مرافق وشوارع وبالتالي يجب دفع قيمة مقابل ذلك، ولكن يجب أن يكون المبلغ مقبولا".