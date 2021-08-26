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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

صدى البلد

 

لا شك أن قضية الوعي تمثل أحد القضايا المهمة التي تغيب عن الشعب المصري حتي تتغير معتقدات ومفاهيم خطأ أصبحت غريزة في الإنسان كخانه الديانه في البطاقة مثلا فالقضية مجتمعية ومسؤولية مشتركة بين كل مؤسسات الدولة وكل والوزارت والأحزاب والجمعيات الخيرية والإعلام حتي نصل لرقي فكري يروسوا بنا علي شاطئ الجمهورية الجديدة التي نشاهد معالمها الآن حتي نسموا ونحافظ علي الخدمات والمشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة في ربوع المحافظات ، مع  إهتمامات الدولة الكبيرة خلال الفترة الاخيرة بهدف مواجهة الفكر بالفكر،  وتحديات تواجه الدولة في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة التي تعمل عليها القيادة السياسية عبر دعم قدرة الموازنة العامة للدولة في مواجهة متطلبات التنمية والنهوض بحياة المواطنين، وهو ما يتطلب وعيًا جماهيريًا بما تقوم به الدولة في مجالات التنمية في ظل موارد محدودة ومتطلبات كبيرة الوعي اصبح قضية أمن قومي تمس المواطن والدولة سواء بتجديد الخطاب الديني أو بالتوعية الحقيقية تجاه القضايا المجتمعية، أو باطلاق الأعمال الفنية الهادفة التي ترمي إلى بناء وعي المصريين، بهدف تصحيح المسار لبعض الأفكار التي قد تكون خاطئة، مشيرًا إلى أن إهمال المؤسسات المسولة عن صناعة الوعي ترك المجال مفتوحًا أمام الجهات ووسائل الإعلام التي تستهدف سواء بشكل مقصود أو عفوي تزييف وعي المواطن المصري، الأمر الذي خلق حالات من عدم الانتماء والفكر المتطرف في العديد من الأمور والقضايا.. ونواجه وعي المواطن بالتحديات التي تواجه مصر في سعيها للاستقرار والتنمية هو صمام الأمان لمشاركته الفعال لمواجهة هذه التحديات، وحائط الصد الرئيسي أمام أي محاولات معادية من دول ومؤسسات ومنصات إعلامية تسعى لهز وضرب الاستقرار في الوطن ، و قضية الوعي مسئولية مجتمعية مشتركة وليس لمؤسسات الدولة فقط إلا أن الإعلام يضطلع بالدور الأكبر في هذه القضية لأنه يتملك من الأدوات والوسائل التي تؤهله في رفع الوعي لدى المواطنين وتبصيرهم بأبعادها الهدامة.. وفي السنوات الماضية كانت الأسرة تهتم بالقراءة واقتناء الكتب وكان هناك حرص على قراءة الصحف اليومية، أما الآن فكل العقول متاحة، وأصبح من السهل أن يوضع فيها أي أفكار، مشددًا على ضرورة إعادة تأهيل عقول الشباب في الوقت الراهن وبناء الوعي المجتمعي إلى جانب إعادة الدور للأسرة المصرية في التربية وتثقيف أبنائها وهو ما يعود بالنفع لكل المجتمع.. ومن هنا لابد من عودة القراءة ونشر مكتبات متنقله لثقافة الاطفال والشباب والكبار في القري  حتي تعود قمة الوعي خطوة بخطوة وعمل ندوات ثقافيه لزيادة الوعي فالرئيس السيسي مش هيعمل كل حاجه بمفرده فلابد من تكاتف قوي الشعب حتي نصل لمجتمع واعي يدرك الأبعاد والتحديات ويفكر ويبدع حتي يصل لسؤال هو الأهم في الفترة الحالية "ماذا حدث في مصر؟  فالاجابة سهل وبسيط راجع ما كانت عليه مصر من 40 عام ومصر الآن هتعرف ان مصر في طريقها إلي الجمهورية الجديدة بالوعي من أجل مصرنا .

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