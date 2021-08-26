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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

احتفالية ثقافية فنية لأهالي قرية تاسا بساحل سليم أسيوط

صدى البلد

تتوالى فعاليات مبادرة "حياة كريمة" التي تشارك فيها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بتقديم أنشطتها الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم بأسيوط، وتنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافى بفرع ثقافة أسيوط، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى"، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، حيث شهدت قرية تاسا مجموعة من ورش الحرف التراثية بمدرسة فوزى عبد الرحيم العمدة المشتركة ، منها ورش "رسم حر بورتريه، عجينة السيراميك، أركيت بالنحاس، ورشة الشنط بالشرايط، تطريز وكروشيه، حلي واكسسوارات، حكي شعبي، العاب شعبية" بالإضافة لعروض فقرة ماسكات العرائس لفرقة أجيال.  

 

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فعاليات ثقافية وفنية بـ حياة كريمة في ساحل سليم

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محافظ أسيوط يتفقد أعمال استكمال رصف طريق "أسيوط – ساحل سليم " الزراعي

شهدت القرية قافلة اكتشاف مجموعة من المواهب الفنية والأدبية من خلال لجنة ثقافية فنية لفرع ثقافة أسيوط، حيث تم استعراض المواهب الفنية للمشاركين  من خلال بعض القصائد الشعرية الجديدة ومبدعي الفن التشكيلي بجانب أصحاب المواهب الفنية الغنائية والعزف المنفرد وبعض مواهب التمثيل، بالإضافة لإقامة معرض كتاب "يلا نقرأ" من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

 

أقيمت احتفالية ثقافية فنية بحضور نخبة من القيادات الثقافية والتنفيذية بأسيوط، بدأت بالسلام الوطني، تلاه لقاء توعوي للمرأة قدمته الدكتورة كريمة الحفناوي، موضحة مجموعة من المفاهيم الأساسية  حول الصحة العامة للمرأة وسلوكيات الآداب العامة وبعض قضايا المرأة المصرية باعتبارها هي المؤسس الأول للأسرة ومنها "ختان الإناث" و"الزواج المبكر"، بجانب لقاء حواري حول أهمية ترشيد استهلاك المياه بإشراف المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، قدمها صبرى علي والذي تناول الحديث حول أهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية التعامل معها وترشيدها، وشارك أدباء ساحل سليم بمجموعة من القصائد المتنوعة بمشاركة الشعراء عبد النبي قاسم، الشاعر عبد الحي فرغلي بمقتطفات من فن الواو وبعض القصائد الشعرية بين الفصحي والعامية، كما تخلل الحفل فقرات فنية للمواهب، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حسام حسني،والتي قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية.

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محافظ أسيوط يتفقد أعمال استكمال رصف طريق "أسيوط – ساحل سليم " الزراعي

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