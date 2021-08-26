سمارة وريشة: نستطيع بموسيقانا توصيل أي رسالة للجمهور .. فيديو

قال محمد سليمان والشهير بـ سمارة، نستطيع أن نوصل أي رسالة للجمهور، وهناك بعض الأغاني الدرامية الحزينة، ومن الممكن أن تجعلك سعيدا.

وأضاف محمد عبد الله الشهير بـ ريشة"، خلال لقاء له ببرنامج “البيه والهانم” عبر فضائية “صدى البلد” “نقوم بعمل أي فن على الموسيقى سواء الدراما أو الرومانسية”.

وأوضح "أهم ما يميز المهرجانات لون معين وموسيقى معينة، مؤكدا أن هناك بعض مطربي المهرجانات من جعلوا عددا كبيرا من المواطنين أصبح لديه فكرة سيئة عن هذا النوع من الغناء والأغاني.

ليس بها إسفاف ونحاول أن نقم فنا هادفا

وأضاف سليمان ، "بعض الأغاني التي أقوم بأدائها مع محمد عبدالله لا يوجد بها أى إسفاف ونحاول أن نقدم فنا هادفا.