اليوم .. منتخب مصر يواجه لبنان فى كأس العرب للسيدات

على ملعب استاد الشرطة:

يلتقى منتخب مصر للسيدات نظيره منتخب لبنان اليوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساء فى ثاني جولات بطولة كأس العرب للسيدات.

وتغلب منتخب مصر للكرة النسائية على منتخب السودان بنتيجة 10-0 فى افتتاح البطولة العربية للسيدات "مصر ٢٠٢١ فى المباراة التى أقيمت بملعب الشرطة.

وانطلقت الثلاثاء الماضي منافسات بطوله كاس العرب للسيدات فى القاهرة بمشاركة منتخب مصر وتستمر حتى يوم ٦ سبتمبر المقبل.

تقام منافسات بطولة كأس العرب للسيدات على ملعب استاد الشرطة بعدما نال إشادة من جانب اللجنة المنظمة التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم عقب إجراء العديد من الزيارات إلى الملعب.

ويواجه منتخب مصر للسيدات نظيره منتخب تونس يوم الاثنين القادم فى تمام الساعة الخامسة مساء.

فيما تحدد موعد مباراة نصف نهائى البطولة العربية للسيدات يوم ٣ سبتمبر المقبل على أن تقام المباراة النهائية يوم ٦ من الشهر ذاته.

قرعة كأس العرب للسيدات

وأسفرت قرعة كأس العرب للسيدات عن وقوع منتخب مصر ضمن منافسات المجموعة الأولى بجانب منتخب تونس ومنتخب السودان ومنتخب لبنان.

بينما ضمت المجموعة الثانية منتخب الأردن ومنتخب الجزائر ومنتخب فلسطين.

ويقيم الاتحاد العربي لكرة القدم بطولة كأس العرب للسيدات للمنتخبات لكرة القدم، في نسختها الثالثة بالقاهرة، خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي حتى 6 سبتمبر القادم.

وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم المدرجة في قائمته لهذا الموسم 2021 - 2022.

يذكر ان النسخة الأولى من البطولة أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية في بالعاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.