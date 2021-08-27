وكيل خطة النواب: مشروع المثلث الذهبي بالصعيد فرصة واعدة بالاستثمارات

أثنى النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على جهود القيادة السياسية في تنمية الصعيد، تلك الجهود التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتيسير تقديم مختلف الخدمات الحكومية لهم.

و أكد "عمر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أننا في صدد الانتهاء من مشروع المثلث الذهبي والذي يقع بالمنطقة الجنوبية بالصعيد، حيث يعد هذا المشروع بمثابة قلعة اقتصادية وصناعية ضخمة بهذا الحيز الجغفرافي، كما أنه بمثابة فرصة واعدة لجذب الاستثمارات بمختلف المجالات.

وقال وكيل اللجنة، إن مبادرة حياة كريمة استهدفت عدد كبير من قرى ونجوع محافظات الصعيد باعتبارهم ضمن الفئات الأكثر احتياجا للدعم، وأيضا لإحداث الشمولية في التنمية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف النائب، كما أن خطوة إنشاء المجمعات الصناعية بمختلف قرى الصعيد ساعدت علي توفير فرص عمل ولكن هناك بعض التعثرات التي تحدث نتيجة الجهات الخاصة بالمحليات.

جاء ذلك بعد أن تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، خطابا، اليوم، من “مارينا ويس”، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي لتقديم التهنئة إلى الوزارة والحكومة المصرية لإدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

وأشارت المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي في خطابها إلى أنه لم يكن هذا النجاح والاعتراف الدولى ليتحقق؛ لولا الجهود الحثيثة لوزارة التنمية المحلية لتمكين الإدارة المحلية بمحافظتى قنا وسوهاج وتعزيز قدراتها المؤسسية.

وأضافت مارينا ويس، أن هذا الإنجاز يشير لأهمية برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر لدفع التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة للحد من الفقر في المحافظات المستهدفة.

وأوضحت المدير القطرى للبنك الدولى أن هذا النجاح والإعتراف الدولى يبرهن على أهمية تمكين الإدارة المحلية وإشراك المواطنين في عمليات إتخاذ القرار وتعزيز التنافسية المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتدعيم القطاع الخاص وكذلك تحسين الاستدامة وكفاءة الخدمات العامة والبنية التحتية.

وأعربت مارينا ويس، في خطابها لوزير التنمية المحلية عن تطلعها إلى مواصلة التعاون في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظات المستهدفة بالإضافة إلى تعميم أفضل الممارسات المنبثقة من تنفيذ البرنامج في كافة محافظات الجمهورية .

ومن جهته، أكد اللواء محمود شعراوى ان برنامج تنمية الصعيد حظي على مدار السنوات الثلاث الماضية بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باعتباره جزءاً من الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتهما الدولة لتنمية الصعيد.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ان برنامج تنمية الصعيد تبني نهجا فريداً في تحقيق التنمية بالمحافظتين يقوم على التكامل بين مكوناته المتمثلة في تحسين خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإدارة المحلية وتطبيق منظومة فعالة للاعتبارات الاجتماعية والبيئية والصحة والسلامة المهنية ، مشيراً إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم تمديده جغرافيا ليشمل محافظات أسيوط والمنيا منذ أشهر قليلة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن البرنامج يمثل نموذجاً للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة من خلال تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية و علي رأسها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية و المالية و التعاون الدولي و الصناعة، لتحقيق التنمية الإقتصادية المحلية من خلال دعم الميزات النسبية و التنافسية للمحافظات في إطار من اللامركزية المالية و الإدارية.

ومن جهته، قدم الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الشكر لبعثة البنك الدولي على إشادتها بالنجاحات التي حققها البرنامج خلال زياراتها للقاهرة الأيام القليلة الماضية ، وأكد الهلباوي ان البرنامج شهد تحولا جذرياً من مرحلة التعثر في عام 2017، إلي مرحلة النجاح غير المسبوق في عام 2021 بفضل دعم ومتابعة القيادة السياسية وعقد أكثر من لقاء مع مسئولي البرنامج ، فضلاً عن الدعم الذي تلقاه البرنامج من رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة التسيير ، والذي كان يتابع البرنامج بشكل دورى .

وأضاف مدير البرنامج ان قيادة وإشراف اللواء محمود شعراوي ومتابعته اليومية للبرنامج ودعمه غير المحدود لمكتب تنسيق البرنامج منذ عام 2018 حتى الآن كان علامة فارقة في مسيرة البرنامج، حيث حرص الوزير على التوجيه المستمر نحو تعميم النجاحات التي حققها البرنامج والإصلاحات الهيكلية في نظم عمل ومجالات وسياسات التنمية المحلية على باقي المحافظات.

كما أشاد الهلباوي بجهود ودعم مجموعة وزراء لجنة تسيير البرنامج وهم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية و المالية والتعاون الدولي ، والتجارة والصناعة فضلا عن السادة محافظي سوهاج وقنا.

كما أكد الهلباوي أن برنامج تنمية الصعيد كان له إسهام قوى ومؤثر في تخفيض الفقر وتعزيز تنافسية سوهاج وقنا، فضلا عن دعمه ومساهمته في جهود الدولة لتطوير الريف بوصفه جزءً من استراتيجية شاملة يرعاها السيد رئيس الجمهورية لتنمية المناطق المتأخرة تنموياً وقد اثمرت جهود الدولة في تنفيذ البرنامج على اختياره ضمن أفضل الممارسات التي تحقق التنمية المستدامة من قبل الأمم المتحدة، فضلا عن تبني البنك الدولي للبرنامج كنموذج ناجح يمكن تعميمه عالميا.