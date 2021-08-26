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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: شهادة البنك الدولي بنجاح الحكومة في مكافحة الفقر بالصعيد إنجاز جديد لها

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب عرفه صالح عضو مجلس النواب،  إن قيام البنك الدولي بإدراج مشروع تنمية الصعيد كأحد أفضل المشاريع لمكافحة الفقر التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، يعد بمثابة شهادة دولية على النجاحات التي تحققها الدولة في تنمية محافظات الصعيد، وتجديد البنية التحتية ومد شبكات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي وإتاحة مشاريع وفرص عمل متعددة بعد عقود من الإهمال.

 

وأضاف صالح في بيان له اليوم، أن برنامج تنمية الصعيد، حظى على مدار السنوات الثلاث الماضية بدعم غير مسبوق من الرئيس السيسي، وتبني نهج غير مسبوق في محافطتي قنا وسوهاج كمحافظتين من الأشد فقرا في الصعيد، وبعد نجاحاته على الأرض امتد جغرافيا إلى باقي محافظات الصعيد ومنها المنيا وأسيوط.

 

وشدد عضو مجلس النواب، على أن برنامج مكافحة الفقر في الصعيد قام على أسس حقيقية تتمثل في تعزيز البنية التحتية بشكل متكامل، وتوفير فرص عمل ومشاريع زراعية وصناعية وتوسيع مظلة تكافل وكرامة ليشمل عشرات الآلاف من الأسر المحتاجة للدعم النقدي.

 

واختتم النائب  بأن خطاب مارينا ويس المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، لتهنئة الحكومة المصرية بإدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، نجاح دولي كبير يؤكد على الخطى الحثيثة لمصر لتغيير الأحوال بالصعيد.

مجلس النواب مشروع تنمية الصعيد النائب عرفه صالح تنمية محافظات الصعيد تجديد البنية التحتية محافظات الصعيد

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