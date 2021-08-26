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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التنمية المحلية: الدولة نجحت في تنمية الصعيد كأفضل ممارسات مكافحة الفقر

التنمية المحلية
التنمية المحلية

قال الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الشكر لبعثة البنك الدولي على إشادتها بالنجاحات التي حققها البرنامج خلال زيارتها للقاهرة الأيام القليلة الماضية.

 وأضاف مدير برنامج التنمية المحلية، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "الأخبار" عبر فضائية "دى إم سى"، أن البرنامج شهد تحولا جذرياً من مرحلة التعثر في عام ٢٠١٧ ، إلي مرحلة النجاح غير المسبوق في عام ٢٠٢١.

وأشار مدير برنامج التنمية المحلية، إلى أنه بسبب دعم ومتابعة القيادة السياسية وعقد أكثر من لقاء مع مسئولي البرنامج، فضلاً عن الدعم الذي تلقاه البرنامج من رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة التسيير، والذي كان يتابع البرنامج بشكل دورى . 
وأضاف مدير برنامج التنمية المحلية ان قيادة وإشراف اللواء محمود شعراوي ومتابعته اليومية للبرنامج ودعمه غير المحدود لمكتب تنسيق البرنامج منذ عام ٢٠١٨ حتى الآن كان علامة فارقة في مسيرة البرنامج، حيث حرص الوزير على اللتوجيه المستمر نحو تعميم النجاحات التي حققها البرنامج والإصلاحات الهيكلية في نظم عمل ومجالات وسياسات التنمية المحلية على باقي المحافظات . 
وأشار مدير برنامج التنمية المحلية بجهود ودعم مجموعة وزراء لجنة تسيير البرنامج وهم السادة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية و المالية والتعاون الدولي ، والتجارة والصناعة فضلا عن السادة محافظي سوهاج وقنا . 
وأكد مدير برنامج التنمية المحلية أن برنامج تنمية الصعيد كان له إسهام قوى ومؤثر في تخفيض الفقر وتعزيز تنافسية سوهاج وقنا، فضلا عن دعمه ومساهمته في جهود الدولة لتطوير الريف بوصفه جزءً من استراتيجية شاملة يرعاها السيد رئيس الجمهورية لتنمية المناطق المتأخرة تنموياً .

وقد اثمرت جهود الدولة في تنفيذ البرنامج على اختياره ضمن أفضل الممارسات التي تحقق التنمية المستدامة من قبل الأمم المتحدة، فضلا عن تبني البنك الدولي للبرنامج كنموذج ناجح يمكن تعميمه عالمياً .

التنمية المحلية التنمية الاقتصادية التجارة والصناعة التخطيط والتنمية الاقتصادية البنك الدولي

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