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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل البحر .. امير كرارة يشارك جمهوره بصورة من عطلته الصيفية

صدى البلد

شارك النجم، أمير كرارة، جمهوره، بأحدث ظهور له من عطلته الصيفية، ونشر صورة جديدة من خلال خاصية  “الإستوري” عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر “كرارة”  من داخل البحر مستعرضًا لياقته الجسدية ، ممما حازت الصورة علي اعجاب متابعية.

 

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وفي سياق آخر، أشاد الفنان أمير كرارة بـ فيلم موسى، ونشر تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أمير كرارة: “لما بيتر ميمي في الأول كان بيكلمني عن حلمه إنه يعمل عالم سينمائي مصري عربي .. بصراحة في البداية كنت واخد الموضوع بهزار ومارفل الغلابة والجو ده”.

 

وأكمل: “بس بعد ما شوفت فيلم موسى أول مرة.. عايز أقولكم إنكوا هتشوفوا حاجة أول مرة تتعمل في مصر والشرق الأوسط وشغل يشرف أي حد واستعدوا لعالم  سينمائي عربى استنوا ملاك الموت ليفل تاني للوحش #فيلم_موسى”.

 

وعلق بيتر ميمي قائلاً: "يا أمير يعنى كنت بتاخدني على أد عقلي فى الأول.. مبسوط إن الفيلم عجبك يا شق الشقايق".

 

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

ضيف شرف
- يظهر الفنان أمير كرارة ضمن أحداث فيلم موسى كضيف شرف .

- العمل من المقرر أن يكون واحداً من سلسلة أفلام للمخرج بيتر ميمى يحمل اسم المُستضعفين .

- يشارك في إنتاج فيلم موسى ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهم سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.

 

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