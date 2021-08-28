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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: مصر تسعى لاسترداد العراق مكانتها الإقليمية

النائب محمد الرشيدي،عضو
النائب محمد الرشيدي،عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب محمد الرشيدي،عضو لجنة الشئون العربية والخارجية والأفريقية بمجلس الشيوخ، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الرئيس برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية، على هامش قمة «بغداد للتعاون والشراكة»، مضيفا أنه في عهد الرئيس السيسي شهدت العلاقات العراقية المصرية طفرة كبيرة.

وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم، أن قمة بغداد محاولة لإحداث توازن استراتيجي في المنطقة وفقا للظروف الحالية، مشيرا إلي أن مصر تسعى لاسترداد العراق مكانتها الإقليمية، والتي تعتبر مصدر قوة كبيرة للوطن العربي، ومواجهة أطماع بعض القوى الإقليمية والدولية.

وأشار الرشيدي إلى أن قمة بغداد تعتبر لدول الجوار من القمم المهمة سياسيا واقتصاديا لدعم موقف العراق وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري لإقامة شراكة ولتحقيق تكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار، مؤكدا أن مشاركة مصر في غاية الأهمية فضلا عن ترجمة لجهود ودور مصر الريادى في المنطقة من أجل ترسيخ مفهوم القومية العربية وبناء جسور الثقة بين البلدان العربية.

ولفت النائب إلى أن السيسي يسعي دائما لدعم العراق حتى يتحقق فيها الأمن والاستقرار وأيضا إعادة إعمارها وتنظيم التعاون بينها وبين جميع دول المنطقة"، مضيفا أن الدور الذي تلعبه مصر حاليا بالمنطقة تشهد وتشيد به دول العالم جميعا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس برهم صالح رئيس الجمهورية العراقية قمة بغداد للتعاون والشراكة قمة بغداد

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