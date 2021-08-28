برلمانية: مشروع «مودة» بلغة الإشارة تأكيد على اهتمام الدولة بذوي الهمم

قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مشروع وزارة التضامن الاجتماعي " مودة " والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي باطلاقه، من المشروعات القومية الهامة التي تهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية ولم شملها.

وأشادت السيد في تصريحات لـ"صدى البلد" بإطلاق منصة مودة الرقمية بلغة الإشارة والذي تأتي حرصاً على التطوير المستمر لمشروعات وزارة التضامن الاجتماعي والعمل على إتاحة برامج التوعية لكافة الشباب المصري دون أي تمييز، مؤكدة اهميتها في توعية فئة ذوي الهمم بكافة الأمور الاسرية وتوضيحها من خلال هذه المنصة عن طريق الوصول غليهم بلغتهم الخاصة.

واكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن اتخاذ هذه الخطوة يؤكد الدعم الكامل لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم في كافة الامور، مشيرة إلى أن إتاحة هذه المنصة بلغة الاشارة سيضمن توعيتهم بالأمور الأسرية والاجتماعية التي ترمي إلى عيش حياة أمنة وسعيدة خالية من المتاعب والمشاكل والخلافات التي زادة الاونة الأخيرة.

ولفتت أن هذا الأمر يتوافق مع اتجاه الدولة المصرية في التوجه نحو التحول الإلكتروني، والتعامل مع المواطنين عبر هذه المنصات والتي تتميز بسهولة توصيل المعلومات بطرق أمنة وسليمة.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق منصة مودة الرقمية بلغة الإشارة حرصاً على التطوير المستمر لمشروعات الوزارة والعمل على إتاحة برامج التوعية لكافة الشباب المصري دون أي تمييز.

وعمل المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" خلال الفترة الماضية على تحويل المحتوى الرقمي للمنصة والمكوَن من 21 مقطعا على توفير المحتوى لذوي الهمم من ضعاف السمع والكلام.