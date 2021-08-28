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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة حلوان توضح برنامج نظم معلومات الأعمال

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية التجارة وإدارة الاعمال جامعة حلوان عن فتح باب القبول ببرنامج الدراسات العليا الأكاديمية في نظم معلومات الأعمال PBIS للعام الجامعي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ وذلك للمراحل الثلاث ( دبلوم، ماجستير، دكتوراه).

 

وصرحت الدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة جامعة حلوان بأنه تم انشاء  برنامج نظم معلومات الأعمال بحيث يتطلع للمنافسة المحلية والاقليمية والعالمية، في مجال تكنولوجيا ونظم معلومات الأعمال في ضوء معايير الجودة المتبعة، حيث يعمل البرنامج على إعداد خريج تنافسي يتمتع بالمهارات والمعلومات اللازمة لاحتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولي في مجال تكنولوجيا ونظم معلومات الأعمال.

 

وأوضحت عميدة كلية التجارة وادارة الاعمال جامعة حلوان  أن البرنامج يعمل  على إعداد خريج تنافسي يتمتع بالمهارات والمعلومات اللازمة لاحتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولي في مجال تكنولوجيا ونظم معلومات الأعمال.

 

يتميز البرنامج بالدراسة بنظام الساعات المعتمدة ويحصل الدارس على درجة الدبلوم بعد اجتياز ٣٠ ساعة معتمدة، ويحصل على درجة الماجستير بعد اجتياز ٤٨ ساعة معتمدة، ويحصل الدارس على درجة دكتوراه الفلسفة بعد إكمال ٦٠ ساعه معتمدة.

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ويقوم بالتدريس نخبة من المتخصصين من كلية التجارة وادارة الاعمال علاوة على نخبة من أساتذة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى من الجامعة وكذلك من الجامعات الأخرى، الذين شغلوا مناصب أخرى متعددة، و يمتلكون العديد من الخبرات الأكاديمية المتعددة، فضلا عن الدراية الكاملة بكل ما هو جديد في نظم معلومات الأعمال.

 

جدير بالذكر أن النظام المتبع في الدراسة هو الساعات المعتمدة حيث تتم الدراسة في العام الجامعي من خلال فصلين دراسيين ومدة الفصل الدراسي من ١٥ : ١٧ اسبوعا بما في ذلك فترة الامتحانات، ويجوز عقد فصل دراسي صيفي بعد استيفاء شروط خاصة وقواعد إدارية منظمة لذلك بعد موافقة مجلس الكلية.

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وتكون الدراسة في البرنامج باللغة الانجليزية وذلك بمقر البرنامج بالزمالك، ويمنح الدارس درجات الدبلوم في نظم معلومات الأعمال، الماجستير في نظم معلومات الأعمال، دكتوراه الفلسفة في نظم معلومات الأعمال.

نظم معلومات الأعمال جامعة حلوان كلية التجارة وإدارة الاعمال جامعة حلوان الدراسات العليا الأكاديمية الساعات المعتمدة اخبار التعليم

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