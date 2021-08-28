المتحدث باسم ذوي الهمم يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس السيسي

قالي أنتم قد الدنيا

أعرب عبدالرحمن عرام، المتحدث الرسمي باسم ذوي الهمم في مصر، عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أحد مؤتمرات “قادرون باختلاف” لذوي الهمم، قائلًا: "كان حلمي أن ألتقي الرئيس وأسلم عليه".

وقال "عبدالرحمن عرام"، خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إنه شعر بسعادة بالغة عندما تم إخطاره بمشاركته في مؤتمر قادرون باختلاق ولقاء الرئيس السيسي.

وكشف "عبدالرحمن عرام"، عن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي لذوي الهمم، قائلًا: "في نهاية الحفل لقيت الرئيس السيسي طلع على المسرح وسلم عليا.. وقالي أنتم قد الدنيا".