أهم 6 أخطاء يرتكبها الأشخاص في صالة الجيم

التمرين بشكل جيد فى صالة الجيم أو صالة الألعاب الرياضية ليس بالبساطة التي تعتقدها، يمكنك بسهولة أن تؤذي نفسك إذا أخطأت، فيما يلي أهم ستة أخطاء يرتكبها المبتدئين في صالة الألعاب الرياضية .

رفع القدم أعلى من مستوى الجلوس



أحد الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها المبتدئون في صالة الألعاب الرياضية هو السماح لأحذيتهم بالارتفاع أثناء جلوسهم ، سواء بالوزن أو بدونه قال جيسون: "حاول أن تحافظ على وزنك على كعبك بأفضل ما يمكنك. "في بعض الأحيان ، قد يصبح تلاصق الارداف ضيقة جدًا بحيث لا تتمكن من النزول في وضع القرفصاء ، لذا اعمل على حركة الورك و قم بتمديد عضلات الورك والأرداف.

عدم ترتفع الأكتاف عند أداء أي تمرين

إذا لاحظت ارتفاع كتفيك عند أداء أي تمرين شد ،"غالبًا ما يعاني الناس من عدم توازن بين الأطراف العلوية والسفلية.

تثبيت الوزن على مقدمة القدم

إذا كنت قد لاحظت أنك تضع وزنك على مقدمة قدمك، فأنت بحاجة إلى تثبيت القدم ككل لعدم إلحاق الضرر بعضلاتك.

استخدام عضلات الرقبة للجلوس



تمرين الجلوس لعضلات بطنك وليس رقبتك، فكر في تقوية عضلات البطن ، وابدأ بحركات بطيئة ومنضبطة وأبق عينيك على السقف.

"لا يتعلق الأمر بالصعود على طول الطريق ، إنه يتعلق بالقدرة على الحفاظ على تقوية عضلات بطنك."

تقوس الظهر

عند القيام بالضغط على الرأس ، تأكد من عدم تقويس ظهرك "من الضروري الحفاظ على خفض دهون البطن و دهون الارداف .

"من المحتمل أن تكون كتفيك ضيقة جدًا، لذا يمكنك التعويض عن طريق تقويس ظهرك، لذا ركز على تحسين قدرتك على الحركة في كتفيك قبل أن تبدأ بالضغط على رأسك.

نسيان صحة عمودك الفقري

عند أداء تمرينات رفع ثقيلة مثل القرفصاء والاندفاع ، يجب أن تراقب عمودك الفقري.الحركات المركبة الكبيرة هي في الواقع تقنية ويصعب إتقانها.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .