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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد بركات: نسعى لتجنب الجزائر في أمم أفريقيا

صدى البلد

تحدث محمد بركات، مدير منتخب مصر، عن مجموعة مصر في أمم إفريقيا التي ستنطلق يوم 9 يناير 2022.

وقال محمد بركات، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي سيف زاهر، ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، بالنسبة لمجموعة مصر بأمم إفريقيا، فنحن نحترم كل الفرق، مشيرا إلي إن نيجيريا منتخب قوي، ومن أفضل منتخبات القارة التي تقدم كرة قدم عالية وكان يناس الجزائر.

وتابع محمد بركات : مواجهتنا مع السودان ستكون حماسية وغينيا بيساو، ليس لها تاريخ كبير ولكن هذه المنتخبات دائما تصنع المفاجآت، ونسعي لحصد بطولة أمم إفريقيا.

وأضاف بركات: ستكون هناك منافسة كبيرة ونسعي لصدارة مجموعتنا، مشيرا إلي إن المركز الثاني قد يواجه منتخب الجزائر والمهمة ستكون أصعب ولكن نحن نأخذ الأمور خطوة بخطوة.

وتقع مصر في المجموعة الرابعة من أمم إفريقيا بجانب منتخبات نيجيريا وغينيا وبيساو والسودان بالمسابقة التي ستنطلق يوم 9 يناير المقبل.

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أول تعليق من كلوب على أزمة انضمام محمد صلاح إلى منتخب مصر

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قائمة منتخب مصر .. الأهلي نمبر وان فى اختيارات البدري والزمالك الوصيف

قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل ،استعدادًا لمواجهتي انجولا والجابون يومي ١و٥سبتمبر المقبل في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر

شملت قائمة  منتخب مصر ٢٧ لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في انجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الاجراءات الاحترازية المفروضة في انجلترا، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفريق يوم السبت المقبل 28 أغسطس الحالي.. 

وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني .

وضم حسام البدري 9 لاعبين من الاهلى لقائمة منتخب مصر وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف وأكرم توفيق وحمدى فتحى وعمرو السولية وحسين الشحات ومجدى قفشة وصلاح محسن ومحمد شريف فيما ضم المدير الفنى لمنتخب مصر 6 لاعبين من الزمالك وهم محمد أبو جبل ومحمود الونش ومحمد عبدالشافي وأحمد أبو الفتوح وطارق حامد وأحمد سيد زيزو .

وضم البدرى من بيراميدز 4 لاعبين هم على جبر وعمر جابر وعبدالله السعيد ورمضان صبحي ومن سموحة اثنين لاعبين وهم مصطفى فتحى والهانى سليمان ومن الإسماعيلى باهر المحمدى بجانب باقية اللاعبين المحترفين .

بركات منتخب مصر أمم أفريقيا مدير منتخب مصر محمد بركات

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