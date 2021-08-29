وفاة لاعبة جودو أثناء التمرين داخل نادي بـ المنصورة

توفيت رنا وائل لاعبة جودو بالنادي يبلغ عمرها 13 عام داخل نادي الحوار للألعاب الرياضية بمدينة المنصورة خلال تدريب فريقها بالنادي في مشهد مأساوي,

ونشر مجلس إدارة النادي نعي للاعبة رنا وائل علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: «راضين بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية والعاملين به وأعضاء الجمعية العمومية، لاعبة الجودو بالنادي البطلة رنا وائل حسين الغندور».

وأكد البيان أن الجنازة سيتم تشيعها اليوم الأحد بعد الظهر من جامع العيسوي بالمنصورة، وأعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية بالنادي اعتبارا من الأحد الموافق 29 أغسطس 2021».

وقال بعض حاضرين واقعة وفاة رنا أحمد لاعبة الجودو أن اللاعبة كانت في التمرين وجالسة ووالدتها ضمن أولياء الأمور المتواجدين بصالة اللعب، وطلب منها المدرب أن يقوم لتلعب مباراة، وقامت اللاعبة من وضع الجلوس، فوقعت مباشرة للأمام، وعلى الفور تم استدعاء وحدة الإسعاف، وتم عمل الإسعافات بإنعاش القلب والرئتين وحضر الإسعاف لأخذ البنت الي احد المستشفيات الخاصة، بالمنصورة.

وأوضح شهود العيان أن أطباء المستشفى حاولوا اسعاف اللاعبة لكن حاولاتهم بائت بالفشل مؤكدين أن سبب الوفاة هو توقف عضلة قلبها.