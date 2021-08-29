بارالمبياد طوكيو.. ملك عبد الشافي تتأهل لنهائي سباق 100 متر صدر

تأهلت اللاعبة ملك عبد الشافي إلى نهائي سباق السباحة لمنافسات 100 متر صدر، ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

وجاء ذلك التأهل بعد إحتلالها المركز الثامن في التصفيات، محققةً زمن قدره 2:13.27 دقيقة.

وحققت البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو حتى الآن 5 ميداليات متنوعة، بواقع 4 فضيات و برونزية واحدة، وجميعهم في منافسات رفع الأثقال.

واستطاعت مصر تحقيق 182 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و68 فضية و65 برونزية.

وفي دورة ريو دي جانيرو 2016 شاركت البعثة المصرية ب 45 رياضي بواقع 34 لاعب و 11 لاعبة، ونجحوا في الحصول على 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات و 5 فضيات و 4 برونزيات.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية.