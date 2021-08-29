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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سادس ميدالية لمصر في بارالمبياد طوكيو .. هاني عبد الهادي يتوج ببرونزية رفع الأثقال

صدى البلد

توج الرباع المصري هاني عبد الهادي بالميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال وزن 88 كجم، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

وجاء ذلك بعدما نجح في رفع ثقل قدره 214 كجم في المحاولة الأولى، وفشل في رفع ثقل قدره 217 كجم،

وحصدت البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو حتى الآن 6 ميداليات متنوعة، بواقع 4 فضيات و برونزيتين، وجميعهم في منافسات رفع الأثقال.

واستطاعت مصر تحقيق 183 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و68 فضية و66 برونزية.

وفي دورة ريو دي جانيرو 2016 شاركت البعثة المصرية ب 45 رياضي بواقع 34 لاعب و 11 لاعبة، ونجحوا في الحصول على 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات و 5 فضيات و 4 برونزيات.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة  يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية.

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