الأعلى أجرًا.. تعرف على راتب كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

تمثل عودة النجم البرتغالي كريستانو رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد قوة جبارة للشياطين الحمر، وللدوري الإنجليزي، باعتباره أحد أفضل من داعبوا كرة القدم على مر تاريخها.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد، الجمعة الماضية، عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو، قادما من يوفنتوس، ليعود النجم البرتغالي إلى ملعب الأولد ترافورد، بعد 12 عاما من الرحيل، حيث لعب في صفوف الشياطين الحمر في الفترة من 2003 لـ 2009، لينضم بعدها إلى ريال مدريد.

رونالدو يعشق التحديات وتحطيم الأرقام القياسية، وظهر ذلك خلال فترة تواجده في ريال مدريد، ومنافسته مع ليونيل نجم برشلونة السابق، على جميع الألقاب والجوائز الفردية، والجماعية كما نافس لوكاكو مهاجم إنتر ميلان السابق، على لقب هداف الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي، واستطاع أن يخطف منه اللقب.

رونالدو أغلي لاعب في الدوري الإنجليزي

لم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن أي تفاصيل مادية تخص الصفقة، ولكن بحسب التقارير الصحفية، فإن صفقة رونالدو كلفت خزائن الشياطين الحمر 18 مليون يورو، بالإضافة إلى 8 ملايين كمتغيرات.

وسيوقع رونالدو مع مانشستر يونايتد عقدًا لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم آخر، ووفقًا لما ذكرته صحيفة تيليجراف الإنجليزية، فإن راتبه سيكون 560 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليصبح اللاعب الأغلى في البريميرليج.

ارتفاع أسهم مانشستر يونايتد بعد عودة رونالدو

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن عودة رونالدو المفاجئة إلى مانشستر يونايتد تسببت في ارتفاع قيمة الأسهم للنادي بشكل كبير.



وأوضحت أن قيمة الارتفاع المذكور بلغت 212 مليون جنيه إسترليني، خلال يوم الجمعة.

وأشارت إلى إنه بمجرد الإعلان عن عودة رونالدو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لـ مانشستر يونايتد، ارتفعت أسهم النادي بنسبة 9.8 %.

وأفادت أن قيمة أسعار أسهم مانشستر يونايتد كانت تُقدر بـ17.37 دولارًا في صباح الجمعة، لكنها سرعان ما ارتفعت إلى 19.09 دولارًا، بمجرد الإعلان عن عودة رونالدو.

وأشارت إلى أن ذلك يعني ارتفاع القيمة التسويقية الإجمالية للنادي بمقدار 293 مليون دولار، أي 212 مليون جنيه إسترليني.

وكما توقع الكثيرون، انخفضت الأسهم بعد ذلك بشكل طفيف بعد تراجع آثار المفاجأة، ومع ذلك لا تزال مرتفعة بنسبة تزيد عن 6 %.

رونالدو يهدد عرش محمد صلاح

رونالدو وصلاح

في عام موسم 2017 - 2018، سجل محمد صلاح 44 هدفا في مختلف المسابقات، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق هذا الرقم، محطما إنجاز رونالدو السابق “ 42 هدفا”.

عودة رونالدو، قد تهدد إنجاز محمد صلاح السابق، خاصة وأن النجم البرتغالي لا يتوقف عن التهديف، سواء على المستوى المحلي والقاري.

محمد صلاح تخطي رونالدو، مؤخرا في قائمة الأكثر تسجيلا وصناعة في الدوري الإنجليزي، حيث سجل “ مو” 98 هدفا حتى الآن، وصنع 36 هدفا، بينما سجل رونالدو 84 هدفا، وصنع 34 هدفا، ليشتعل الصراع مجددا بين الثنائي، بعد عودة رونالدو.

كريستيانو رونالدو يهدد حلم محمد صلاح في استعادة لقب هداف الدوري الإنجليزي، خاصة وأنه من المتوقع أن يكون مسدد ركلات الجزاء الأول في اليونايتد بدلا من برونو فرنانديز، والركلات الحرة أيضا.

رونالدو لن يكون خطرا على محمد صلاح فقط، بل سيكون منافسا شرسا لكل نجوم الدوري الإنجليزي، الذين ينافسون على الألقاب الفردية، مثل برونو فيرنانديز وهاري كين ولوكاكو وجيمي فاردي وساديو ماني.

ومن المرجح أن تكون المشاركة الأولى لـ كريستيانو رونالدو، أمام نيوكاسل يونايتد، يوم 11 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.