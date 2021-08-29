عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأعلى أجرًا.. تعرف على راتب كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

تمثل عودة النجم البرتغالي كريستانو رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد قوة جبارة للشياطين الحمر، وللدوري الإنجليزي، باعتباره أحد أفضل من داعبوا كرة القدم على مر تاريخها.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد، الجمعة الماضية، عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو، قادما من يوفنتوس، ليعود النجم البرتغالي إلى ملعب الأولد ترافورد، بعد 12 عاما من الرحيل، حيث لعب في صفوف الشياطين الحمر في الفترة من 2003 لـ 2009، لينضم بعدها إلى ريال مدريد.

رونالدو يعشق التحديات وتحطيم الأرقام القياسية، وظهر ذلك خلال فترة تواجده في ريال مدريد، ومنافسته مع ليونيل نجم برشلونة السابق، على جميع الألقاب والجوائز الفردية، والجماعية  كما نافس لوكاكو مهاجم إنتر ميلان السابق، على لقب  هداف الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي، واستطاع أن يخطف منه اللقب.

رونالدو أغلي لاعب في الدوري الإنجليزي 

لم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن أي تفاصيل مادية تخص الصفقة، ولكن بحسب التقارير الصحفية، فإن صفقة رونالدو كلفت خزائن الشياطين الحمر 18 مليون يورو، بالإضافة إلى 8 ملايين كمتغيرات.

وسيوقع رونالدو مع مانشستر يونايتد عقدًا لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم آخر، ووفقًا لما ذكرته صحيفة تيليجراف الإنجليزية، فإن راتبه سيكون 560 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليصبح اللاعب الأغلى في البريميرليج.

ارتفاع أسهم مانشستر يونايتد بعد عودة رونالدو

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن عودة رونالدو المفاجئة إلى مانشستر يونايتد تسببت في ارتفاع قيمة الأسهم للنادي بشكل كبير.


وأوضحت أن قيمة الارتفاع المذكور بلغت 212 مليون جنيه إسترليني، خلال يوم الجمعة.

وأشارت إلى إنه بمجرد الإعلان عن عودة رونالدو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لـ مانشستر يونايتد، ارتفعت أسهم النادي بنسبة 9.8 %.

وأفادت أن قيمة أسعار أسهم مانشستر يونايتد كانت تُقدر بـ17.37 دولارًا في صباح الجمعة، لكنها سرعان ما ارتفعت إلى 19.09 دولارًا، بمجرد الإعلان عن عودة رونالدو.

وأشارت إلى أن ذلك يعني ارتفاع القيمة التسويقية الإجمالية للنادي بمقدار 293 مليون دولار، أي 212 مليون جنيه إسترليني.

وكما توقع الكثيرون، انخفضت الأسهم بعد ذلك بشكل طفيف بعد تراجع آثار المفاجأة، ومع ذلك لا تزال مرتفعة بنسبة تزيد عن 6 %.

رونالدو يهدد عرش محمد صلاح

رونالدو وصلاح

في عام موسم 2017 - 2018، سجل  محمد صلاح 44 هدفا في مختلف المسابقات، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق هذا الرقم، محطما إنجاز رونالدو السابق  “ 42 هدفا”.

عودة رونالدو، قد تهدد إنجاز محمد صلاح السابق، خاصة وأن النجم البرتغالي لا يتوقف عن التهديف، سواء على المستوى المحلي والقاري.

محمد صلاح تخطي رونالدو، مؤخرا في قائمة الأكثر تسجيلا وصناعة في الدوري الإنجليزي، حيث سجل “ مو” 98 هدفا حتى الآن، وصنع 36 هدفا، بينما سجل رونالدو 84 هدفا، وصنع 34 هدفا، ليشتعل الصراع مجددا بين الثنائي، بعد عودة رونالدو.

كريستيانو رونالدو يهدد حلم محمد صلاح في استعادة لقب هداف الدوري الإنجليزي، خاصة وأنه من المتوقع أن يكون مسدد ركلات الجزاء الأول في اليونايتد بدلا من برونو فرنانديز، والركلات الحرة أيضا.

رونالدو لن يكون خطرا على محمد صلاح فقط، بل سيكون منافسا شرسا لكل نجوم الدوري الإنجليزي، الذين ينافسون على الألقاب الفردية، مثل برونو فيرنانديز وهاري كين ولوكاكو وجيمي فاردي وساديو ماني.

ومن المرجح أن تكون المشاركة الأولى لـ كريستيانو رونالدو، أمام نيوكاسل يونايتد، يوم 11 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

رونالدو كريستانو رونالدو مانشستر يونايتد يوفنتوس ريال مدريد الدوري الايطالي الدوري الإنجليزي

موضوعات متعلقة

سادس ميدالية لمصر في بارالمبياد طوكيو .. هاني عبد الهادي يتوج ببرونزية رفع الأثقال

بارالمبياد طوكيو.. خسارة ثقيلة لمنتخب كرة الهدف سيدات أمام اليابان

بارالمبياد طوكيو.. ملك عبد الشافي تتأهل لنهائي سباق 100 متر صدر

بارالمبياد طوكيو .. زياد كحيل يودع منافسات السباحة لسباق 100 متر صدر

وفاة لاعبة جودو أثناء التمرين داخل نادي بـ المنصورة

محمد بركات: نسعى لتجنب الجزائر في أمم أفريقيا

مكالمة الخطيب السر .. فرج عامر يكشف كواليس انتقال حسام حسن لـ الأهلي

"أوناجم" يكشف مصيره من العودة إلى الزمالك بعد انتهاء إعارته

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 8 - 2021.. والقنوات الناقلة

ذكر نبوي لقضاء الديون الكثيرة

السودان يدعو لمشاركة بنجلاديش في قوات حفظ السلام بدلا من إثيوبيا

5 ملايين سهم ..آبل تمنح مديرها التنفيذي مكافأة بـ 750 مليون دولار

سعر الذهب اليوم 29-8-2021

حكم ترك الحذاء مقلوبا وهل يمنع دخول الملائكة.. الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 87%.. فياض: متوقع انهيار الحد الأدنى لكليات القمة في هذه الجامعات

تاج الدين: الموجة الرابعة تصيب عائلات بأكلمها.. وهذا موعد ذروتها في مصر

الزمالك يحسم الجدل حول التعاقد مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي

العظمى 46 درجة.. الأرصاد الجوية: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع

فضيحة.. صافيناز تثير الجدل بفيديو في حمام السباحة

مفاجآت في صفقات الزمالك الجديدة.. وهذا مصير بن شرقي

الصحة تعلن الحالات المعفاة من تلقي لقاح كورونا.. تفاصيل

بشرى سارة.. دراسة رفع حضانة الأب للدرجة الـ 8 بدلا من الـ 16 في القانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في ١٥ قرية باسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

فيديو

3 لقاءات ثنائية للرئيس السيسي في قمة بغداد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. بابا السبب .. تفاصيل إنهاء شاب لحياته في دمياط

كلمت خطيبي وفضحتني.. اعترافات نورهان قاتلة نجلاء شهيدة الغدر

حسناء بغداد .. رفض الزواج من ابن عمها كلفها حياتها أمام الجميع

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

د. محمد عونى يكتب: الأموال تتحكم في اللعبة الأشهر في بالعالم

منى زيدو تكتب: حينما نكون ضحية الوعي المزيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ