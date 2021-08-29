سكان حدائق الأهرام عن واقعة هروب القرود: مش بنشوفها غير عالنت..فيديو

أثارت مجموعة من القردة الفزع بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وانتشرت صور على مواقع التواصل، الاجتماعي تظهر "نسانيس" تتسلق أعلى شرفات المنازل.

رصدت عدسة صدى البلد حقيقة وجود القرود والنسانيس بحدائق الاهرام في البداية قال محمد إبراهيم عويس مقاول بحدائق الاهرام منذ ١٠ ايام ظهرت إشاعة عن وجود قرود في حدائق الأهرام وتقوم بتكسير الزجاج عن طريق رشقه بالطوب موضحا أن بعد التدقيق والتفحص لم يري أي أحد من سكان حدائق الأهرام هؤلاء القرود الذي انتشرت أخبارهم على مواقع التواصل الإخباري والمواقع الاخبارية.

وتابع وليد علي احد سكان حدائق الأهرام انتشرت أخبار هروب بعض القرود من أحد السكان وقامت بمهاجمة المحلات والماره ولكن بعد تتبع أخبار ها لم نصل إليها ولم يشاهدها اي احد من سكان الهضبة موضحا أن جميع الأخبار المتعلقة بوجود قرود هاربه بحدائق الاهرام أخبار غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصله.

وأوضح إدريس احد سكان حدائق الأهرام لم تظهر القرود في حدائق الأهرام وكل ماكتب عنها كذب لأن حاول سكان حدائق الأهرام تتبع أخبار هروب القرود وظهرت أخبار كاذبه لظهورها في بعض الأماكن وقام الأهالي بتتبع هذه الأماكن لمطاردة القرود ولكن عند الوصول للمنطقة التي كانت الاخبار تؤكد وجود القرود بها نتأكد من عدم وجودها أو حتى ظهورها في هذه المنطقة لذلك تاكدنا أن موضوع هروب القرود موضوع غير صحيح .