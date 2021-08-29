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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الشر يغلب أحمد الشامي في حكاية بيت عز

احمد الشامي
احمد الشامي

كشف الفنان أحمد الشامي، عن سعادته بالمشاركة في حكاية "بيت عز" أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا"، إلى جانب عدد كبير من النجوم أبرزهم سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، وغيرهم من الأبطال.


وقال الشامي في تصريحات صحفية، أنه يجسد شخصية "وائل" ضمن أحداث المسلسل، وهو مدير الشركة التي تعمل فيها سهر الصايغ، وأضاف أن أكثر شئ جذبه في العمل، أنه لم يقدم مثل هذا الدور من قبل؛ حيث أن وائل شخص شرير لأبعد الحدود، وتابع أن توابع كل هذا الشر ستظهر على مدار الأحداث المليئة بالمفاجآت.


وأكد الشامي، أن العمل يحمل رسالة هادفة، وتمنى ألا يكرهه الجمهور بسبب هذا الشخص، كما دعا المشاهدين إلى متابعة المسلسل، وأضاف "وائل هيصدمكم لكن النهاية هتسعدكم، وأتمنى الدور يعجبكم".


"بيت عز" أولى حكايات الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا" وتم الانتهاء من تصويرها قبل أيام، للعرض على قناة dmc.

أبطال حكاية بيت عز:

 ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلًا من أحمد الشامي، عصام السقا، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى.


المسلسل فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

احمد الشامي قناة DMC مسلسل الا انا الموسم الثاني تصريحات صحفية حكاية بيت عز

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