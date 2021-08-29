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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

"كنت مقموص".. أحمد مجاهد يعلق على حديث أحمد موسى

أحمد مجاهد، رئيس
أحمد مجاهد، رئيس اتحاد كرة القدم

وجه الإعلامي أحمد موسى سؤلا لـ رئيس اتحاد كرة القدم أحمد مجاهد، قائلا "الناس قالت إنك مكنتش مبسوط ومقموص وقت تسليم الدرع للزمالك"، مضيفا "قالوا إنك كسرت بخاطر نادي الزمالك وجماهيره".
 

وعلق  مجاهد خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” على حديث الإعلامي قائلا: "بالعكس واللي حصل مكنش مقصود تماما"، موضحا: "لو إحنا زعلانين من الأول مكناش هنحضر".
 

وتابع: كنا في غاية السعادة يوم تتويج الزمالك بالدوري، بسبب نهاية موسم كروي طويل، مسترسلا: لم نكن نتوقع حدوث أي مشاحنات خلال الاحتفال بالدوري.


وأكمل: “في كل الأحوال نبارك لـ نادي الزمالك وجماهيره على بطولة الدوري الممتاز”.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم :"لم أسمع شتائم من شيكابالا خلال أحداث ستاد بترو سبورت، مشيرا إلى أن رغبة الزمالك كانت الحصول على الدرع في الملعب والاتفاق كان تسليم الدرع لرئيس النادي ولم يكن مرتبا التتويج لأن المباراة ليست نهائي بطولة”".

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: “الاستئناف على عقوبة شيكابالا لها عدة درجات لتخفيفها، ولهم الحق في التظلم خلال مدة 10 أيام، ومن الوارد تثبيت أو إلغاء أو تخفيف العقوبة”.

وأضاف: “لم أصدر قرار عقوبة شيكابالا لكن لجنة الانضباط هي التي أصدرته”، معقبا: "أنا على مسافة واحدة من جميع الأندية بصفتي رئيسا للاتحاد".

أحمد موسى أحمد مجاهد الزمالك إتحاد كرة القدم اخبار التوك شو

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