صحيفة إسبانية: المفاوضات بين الريال وباريس سان جيرمان لضم مبابي أشبه بالشطرنج

أفادت صحيفة (ماركا) الإسبانية، أن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي لا يزال مجهولاً وغير محسوم، رغم أنه لم يتبق سوى 48 ساعة على غلق باب الانتقالات الصيفية، واصفة المفاوضات بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان بلعبة (الشطرنج)، حيث يدرس كل طرف تحرك الأخر مع اقتراح اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.



وأكدت الصحيفة الإسبانية- واسعة الانتشار- أن المفاوضات صارت أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، مع استمرار باريس سان جيرمان في التعنت ضد إدارة الريال، رغم أن اللاعب يمكنه التوقيع مجانًا في يناير المقبل.



وأشارت إلى أن ريال مدريد قدم عرضا جديدًا قيمته 170 مليون يورو، يضاف إليها 10 مليون يورو كمتغيرات، وحددت الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين، كموعد نهائي للحصول على رد من باريس سان جيرمان حول العرض، أي قبل ساعات من غلق باب الانتقالات بنهاية أغسطس.