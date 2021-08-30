رئيس جامعة الفيوم يكرم الطالبة خديجة حماد ثالث الجمهورية في الثانوية العامة

قام الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتكريم الطالبة خديجة حماد شعبان الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بالشعبة العلمية، بحضور الدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والأستاذ أيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وذلك اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٣٠.

أكد أ.د محمد سعيد أبو الغار أنه إعلاء لقيمة العلم والنجاح وحرصا من إدارة جامعة الفيوم على القيام بدورها المجتمعي والأكاديمي المتميز المنوط بها، تم تكريم الطالبة خديجة حماد شعبان الحاصلة على نسبة ٩٨% في الشهادة الثانوية العامة، والتي مكنتها من الالتحاق بكلية الطب البشري بجامعة الفيوم وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مشيدا سيادته بمساندة أسرتها لها حتى تمكنت من تحقيق التفوق الدراسي ومتمنيا لها دوام التميز والنجاح.

وقام أ.د محمد سعيد أبو الغار بإهداء درع جامعة الفيوم للطالبة خديجة حماد شعبان تكريما لها.