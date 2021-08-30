المشدد 7 سنوات لـ متهم في إعادة محاكمته بـ خلية بولاق الدكرور

عاقبت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، المتهم سيد السيد أحمد والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في خلية بولاق الدكرور، بالسجن المشدد ٧ سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة ٥ سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح، وبحضور حمدى الشناوى الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

وقضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة بولاق الدكرور.