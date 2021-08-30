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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى رحيله.. تعرف على تفاصيل مسلسل نجيب محفوظ المنتظر

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

تحل اليوم، ذكرى رحيل الأديب العالمى نجيب محفوظ الذى قدم عددا من الروائع الأدبية التى تم تحويلها إلى أعمال سينمائية حتى أصبحت من أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما وكانت وما تزال أعمال نجيب محفوظ الأدبية مَحط أنظار صُنّاع السينما والدراما، وعلى مدار العقود الخمسة الأخيرة تم نقل أغلب رواياته إلى الشاشة الكبيرة على يد نخبة من كبار المخرجين مثل “كمال الشيخ، صلاح أبو سيف، عاطف الطيف، وغيرهم”.

وقرر الكاتب عبد الرحيم كمال كتابة مسلسل عن سيرة الكاتب نجيب محفوظ، وكشف في تصريحات لـ صدى البلد تفاصيل العمل المنتظر.

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وقال عبد الرحيم كمال لـ صدى البلد: "الفكرة موجودة لدى أنا والفنان أحمد حلمي منذ 8 سنوات، وتقابلنا مع بنات نجيب محفوظ في أحد الفنادق الكبرى وأخبرناهم أننا نريد أن نقدم سيرة والدهم في عمل فني، وحصلنا على الموافقة، ولكن بعد ذلك انشغلنا قليلا وجاءت فترة الكورونا، وتعطل المشروع، ثم عادت الفكرة إلينا من جديد، وهو حلم بالنسبة لي لأن نجيب روائي عظيم وحينما نرصد سيرة فنحن نحكي عن مصر".

وتابع عبد الرحيم كمال قائلا: كل الكتاب تأثروا بنجيب محفوظ ولكنه ليس المؤثر الوحيد في حياتي، وخطورة السيرة الذاتية وصعوبتها حينما نتحدث عن شخص وجهه محفوظ للجمهور، ولكن بالنهاية نحن نقدم العمل كما ينبغي أن يكون، وإذا تخوفنا من النقد لن نكتب شيئا".

ذكرى رحيل الأديب العالمى نجيب محفوظ تاريخ السينما عبد الرحيم عبد الرحيم كمال

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