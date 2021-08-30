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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في كثير من السلع

الصياد: تنمية الإنتاج المحلي جزء من توجه الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستقدام أعلى معايير التكنولوجيا لتطوير حدائق الحيوان، مشيرا إلى أن يتم الاستعانة بشركات قطاع خاص لإدارة وتشغيل حدائق الحيوان.

 

وأضاف مصطفى الصياد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن تنمية الانتاج المحلي جزء من توجه الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع، متابعا أن قطاع الإنتاج الزراعي أثبت خلال جائحة كورونا أنه يتمتع بقوة ومرونة عالية، انعكست في تصنيف مصر كونها من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم يتأثر الإنتاج الزراعي بها منذ تفشي أزمة كورونا وحتى الآن. 


وتابع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن الصادرات الزراعية المصرية سجلت معدل زيادة بمقدار حوالي 14% مقارنةً بالعام الماضي لحجم المنتجات الزراعية المصدرة للخارج، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالمياً في تصدير الموالح.

 

وأكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن هناك توجهات رئاسية بتوفير كافة السلع للمواطنين، متابعا أن مصر بدأت في تصدير الدواجن لكثير من الدول العربية والأفريقية.

فيما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من مشروعات وزارة الزراعة خاصة ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، ومراكز تجميع الألبان.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الزراعة استعرض خلال الاجتماع موقف الصادرات الزراعية المصرية والتي تشمل 350 منتجاً زراعياً متنوعاً تصدر إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، حيث سجلت معدل زيادة بمقدار حوالي 14% مقارنةً بالعام الماضي لحجم المنتجات الزراعية المصدرة للخارج، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالمياً في تصدير الموالح.
 

مصطفى الصياد وزير الزراعة عبد الفتاح السيسي حدائق الحيوان الاكتفاء الذاتي جائحة كورونا

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