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رياضة

الخطيب: جراج أهلي مدينة نصر حلم طال انتظاره لخدمة أعضاء النادي

صدى البلد

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي أن افتتاح جراج فرع مدينة نصر حلم طال انتظاره، وهو أحد المشروعات المهمة التي تستهدف تحقيق أفضل الخدمات التي تليق بجماهير وأعضاء النادي، بما يتواكب مع النهضة الإنشائية وعمليات التنمية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الخطيب في حفل افتتاح مشروع جراج فرع النادي بمدينة نصر، الذي أقيم اليوم الإثنين إن هذا المشروع يمتد إلى سنوات طويلة، وسعى مجلس الإدارة لإنجازه، ولكن الأمر ارتبط بالحصول على التراخيص والموافقات لسنوات طويلة، وفي النهاية تم الحصول عليها وإنجاز هذا المشروع الضخم.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بشعار النادي الأهلي (تاريخ.. مبادئ.. تطوير) واليوم هو يوم مهم لكل جماهير وأعضاء النادي من خلال استكمال أحد المشروعات المهمة التي تم وضعها في برنامج عائلة الأهلي، الذي استهدف تحقيق أفضل الخدمات التي تليق بجماهير وأعضاء النادي.

وأوضح الخطيب أنه تم إنجاز الغالبية العظمى من فقرات برنامج عائلة الأهلي، باستثناء بعض المشروعات البسيطة للغاية التي تسبب فيروس كورونا في تعطيل العمل بها، مثل مشروع إنشاء حضانة لخدمة أعضاء النادي. مؤكدًا أن السنوات الأربع الماضية شهدت أيضًا إنجاز مشروعات لم يكن معلنًا عنها ضمن برنامج عائلة الأهلي.

وأكد الخطيب أن عملية التنمية التي تشهدها الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تدفع مجلس إدارة الأهلي إلى العمل بقوة لاستكمال هذه المشروعات الضخمة.

وأوضح أنه منذ تسلم مجلس إدارة النادي الأهلي أرض مدينة نصر في عام 90 كان هناك رغبة قوية في تدشين مشروع جراج يخدم أعضاء النادي ويحل أزمة تكدس السيارات، ولكن الأمر ارتبط في المقام الأول بالحصول على التراخيص والموافقات الخاصة بذلك، ومن ثم اليوم نعلن رسميًّا افتتاح هذا المشروع الضخم.

وقال: «المرحلة المقبلة تشهد استكمال المشروع أيضًا بتوسيعه لاستقبال أعداد أكبر من السيارات، من خلال تدشين أدوار عليا بحثًا عن مزيد من الخدمات التي يستحقها عضو النادي».

ووجه محمود الخطيب الشكر إلى الجهات المعنية، التي حرصت على دعم ومساعدة الأهلي لإنجاز هذا المشروع، وفي مقدمتها شركة أبناء سينا، التي قامت بتنفيذ المشروع في وقت قياسي، مؤكدًا أنها إحدى كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، التي أبدت تعاونًا كبيرًا مع إدارة النادي لإنهاء هذا المشروع لخدمة أعضاء النادي في وقت قياسي، وإنهاء أزمة تكدس السيارات التي تواجه الجميع منذ سنوات طويلة.

وأكد الخطيب أن مشروع تدشين جراج مدينة نصر يأتي متوافقًا مع الأهداف التنموية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة استغلال هذه المساحات الخالية لإقامة مشروعات خدمية وتنموية، وهو ما تم بالفعل من خلال تدشين مشروع الجراج الذي يأتي لتقديم أفضل الخدمات للنادي الأهلي.

محمود الخطيب جراج فرع مدينة نصر إدارة الأهلي الرئيس عبد الفتاح السيسي عائلة الأهلي

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